Düsseldorf. Serdar Yüksel rettet einem politischen Kontrahenten von der AfD im Düsseldorfer Landtag nach einem Herzstillstand das Leben. Für den SPD-Politiker war seine Hilfe "eine Selbstverständlichkeit". Das erklärt er in einem emotionalen Video.

Ohne Serdar Yüksel würde ein Mensch wahrscheinlich nicht mehr leben. Der SPD-Politiker (45) hat am Mittwoch während einer Sitzung des Gesundheitsauschusses im Düsseldorfer Landtag einem wissenschaftlichen Mitarbeiter der AfD-Fraktion nach einem Herzstillstand das Leben gerettet.



Yüksel, Landtagsabgeordneter aus Bochum, wurde für die Rettungsaktion von vielen Seiten gelobt. In einem Facebook-Video antwortete er auf die positiven Kommentare, die ihn erreichten:

"Viele bedanken sich jetzt bei mir. Für mich ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich geholfen habe. Und eigentlich sollte es auch eine Selbstverständlichkeit sein. Es geht nicht um den Sozialdemokraten, der ich bin oder auch um den AfD-Mann, dem ich geholfen habe. Es geht darum, dass wir Menschen sind und Menschen füreinander da sein sollten", sagte Yüksel.

Yüksel ist gelernter Intensiv-Krankenpfleger. Als der AfD-Mitarbeiter während der Ausschusssitzung plötzlich zusammenbrach, reagierte der SPD-Mann am schnellsten.

FDP-Politikerin übernahm Mund-zu-Mund-Beatmung

„Mein Patient“ und „alle zur Seite, alle sofort raus“, soll der Bochumer laut "Westdeutscher Allgemeiner Zeitung" den Politikern in der Runde und den Gästen im Ausschuss spontan zugerufen haben. Er rannte zu dem Referenten und stellte einen Herzstillstand fest. Sofort begann Yüksel mit einer Herz-Druck-Massage.

Unterstützung erhielt er von der FDP-Landtagsabgeordneten Susanne Schneider aus Unna, sie ist ebenfalls Krankenschwester. Während der Herzmassage übernahm Schneider die Mund-zu-Mund-Beatmung des AfD-Mannes.

Mit Erfolg. Die Wiederbelebung klappte, schon nach wenigen Minuten soll der Patient wieder ansprechbar gewesen sein. Über den Notruf alarmierte Rettungssanitäter kamen in den Sitzungssaal und brachten den Geretteten ins Krankenhaus.

Anzeige Anzeige

Serdar Yüksel erhielt dafür zahlreiche Danksagungen. "Ich nehme den Dank an, aber möchte diesen auch weitergeben. An die vielen Beschäftigten in den Krankenhäusern, die tagtäglich schwierige Arbeit machen und Menschenleben retten, ohne dass es in der Zeitung steht", sagte er. Er wünsche sich, dass der AfD-Mitarbeiter "schnell wieder gesund wird und auf die Beine kommt".