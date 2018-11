Petro Poroschenko, Präsident der Ukraine, und Bundeskanzlerin Merkel beim Nato-Gipfel im Juli. Foto: Bernd von Jutrczenka

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Vormittag in die Ukraine abgereist. In der Hauptstadt Kiew will sie unter anderem mit Präsident Petro Poroschenko sowie mit Ministerpräsident Wolodymyr Hrojsman zusammentreffen.