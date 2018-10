Osnabrück. Mit dem 30-Jährigen Krieg und zwei Weltkriegen hat Europa zivilisatorische Katastrophen mit Millionen Toten erlebt. Europas Einigung hat den Menschen eine noch nie da gewesene Friedensphase beschert. Dennoch steht die EU heute oft in der Kritik. Äußere Krisen wirken auf sie ein. Wie friedvoll ist die Welt der Zukunft?

Krieg und Frieden wechseln in der Geschichte der Menschheit einander unaufhörlich ab. Gerade in diesem Jahr ist das besonders präsent, denn vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg, während vor 400 Jahren der 30-Jährige Krieg als Folge von Reformation und fürstlichem Widerstand seinen Anfang nahm.

Gegenwärtig wachsen parallel die Zweifel, ob sich die Stabilität und beispiellose, über Jahrzehnte währende Phase des Friedens in der Mitte Europas automatisch in die Zukunft fortschreiben lässt.

„Krieg und Frieden“ lautet aus diesen Anlässen das Motto der letzten NOZ-Agenda in diesem Jahr. In ihr wollen wir uns vertiefend mit diesem elementaren Thema befassen. Wir interviewen in einer Schwerpunktwoche Anfang November den Generalsekretär der Nato, wir haben das Meinungsforschungsinstitut Forsa der Friedliebigkeit der Deutschen auf den Zahn fühlen lassen, wir stellen die größten Konflikte aus Vergangenheit und Gegenwart sowie die Risiken für die Zukunft dar.

Den Höhepunkt der Woche bildet unmittelbar vor dem 100. Jahrestag des Waffenstillstands von Compiègne, der den Ersten Weltkrieg faktisch beendete, ein Podiumsgespräch mit Frans Timmermans, dem Ersten Vizepräsidenten der EU-Kommission, der unsere Redaktion in Osnabrück besuchen wird.

So können Sie dabei sein Sie wollen am Donnerstag, den 8. November dabei sein? Dann sichern Sie sich online Ihre Karte hier. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 18.30 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im NOZ-Medienzentrum am Breiten Gang 10-16, Ecke Berliner Platz.

Frans Timmermans möchte als Spitzenkandidat der sozialdemokratischen Parteienfamilie für die Europawahl 2019 die Nummer eins in der EU-Kommission werden. Der Niederländer gilt als Vorzeigeeuropäer. Er beherrscht sieben Sprachen und bewegt sich dank seiner langjährigen Erfahrung mühelos im komplexen Gefüge der EU. Timmermans wuchs in Paris, Brüssel, Rom sowie im niederländischen Heerlen auf. Als erster Stellvertreter Junckers kämpfte er in den vergangenen Jahren – vor allem im Streit mit Polen um die Justizreform – immer wieder vehement für den Rechtsstaat.

Liegt es an der Institution, die Timmermans vertritt, dass so lange Frieden herrscht? Aber warum vermag die Europäische Union nicht dauerhaft zu überzeugen und nicht umfassend zu integrieren? Fremdeln wirklich nur Briten und Osteuropäer? Sind Deutsche und Franzosen abseits von Sonntagsreden wirklich warm miteinander geworden? Und welche Rolle spielt Kultur dabei?



Zweite Gesprächspartnerin von NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke ist Eva Schlotheuber, Professorin für Geschichte an der Universität Düsseldorf und Vorsitzende des Deutschen Historikerverbandes. Eine soziale und auch internationale Spannung, so sagte sie neulich in einem Interview mit unserer Redaktion, sei geschichtlich betrachtet normal und für gesellschaftlichen Fortschritt letztlich sogar oftmals nützlich.