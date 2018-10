Mietpreisbremse: Viel Getöse, wenig Wirkung

Osnabrück. Die Mietpreisbremse hat in ihrer bisherigen Form quasi nichts bewirkt. Deshalb will die Koalition mit einer Verschärfung nachbessern. Das ist viel Getöse um wenig - und wird nicht reichen. Dabei gibt es durchaus andere Möglichkeiten, die mehr bringen würden.

Die Bundesregierung versucht, ein totes Pferd zu reiten. Von Anfang an hat die Mietpreisbremse nicht gewirkt – und sie wird es trotz Nachbesserungen auch in Zukunft nicht tun. Es reicht eben nicht, nachträglich ein wenig an den Vorschriften herumzudoktern. Zumal es viele Ausnahmen gibt und Vermieter sich ja einfach darüber hinwegsetzen können, ohne Bußgelder fürchten zu müssen.

Der Ansatz der Mietpreisbremse ist einfach falsch. Alle Eingriffe bei den Mieten helfen nichts, wenn es insgesamt zu wenig Wohnungen und Häuser gibt. Genauso helfen alle Baukindergelder nichts, wenn das Angebot an Wohnungen und Häusern nicht wächst.

Was zu tun ist, sagen Experten schon seit Jahren: Der Staat muss neue Baugebiete ausweisen, weil das den Markt entlastet – und zwar unbürokratisch und schnell. Die öffentliche Hand sollte zudem ungenutzte eigene Gebäude auf dem Markt anbieten. Was ebenfalls helfen würde: Weniger Vorschriften zu machen, schneller zu planen und Bauherren finanzielle Anreize zu bieten. Dazu müssen Bund, Länder und Kommunen zusammenarbeiten.

Vorsicht ist beim Mietenstopp angebracht, wie SPD und die Linke ihn fordern. Da heißt es: Finger weg! Wenn Mieten nur in Höhe der Inflationsrate steigen dürfen, könnte das die dringend notwendigen Investitionen in den Wohnungsmarkt abwürgen.