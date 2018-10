Kiel/Schwerin. Mit Originalität und barer Münze buhlen die Nordländer um neue Lehrkräfte. Noch immer sind Stellen an Schulen unbesetzt.

„Sei mein Lehrer, wenn du rechnen kannst“ oder „Willst du 18 Kinder von mir?“: In puncto Originalität der Lehrerwerbung hat Mecklenburg-Vorpommern die Nase vorn. Bereits seit 2014 wirbt das Bundesland in Anzeigen und auf Großplakaten bundesweit um Pädagogen – mit Slogans, die aufmerken lassen und die sich abheben von den üblichen Werbeauftritten auf Ausbildungs- und Karrieremessen. Mittlerweile schmücken sie sogar Stoffbeutel und Mensa-Tabletts.

Doch auch die anderen Bundesländer im Norden legen die Hände nicht in den Schoß, wie unsere Umfrage in den Bildungsministerien von Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Brandenburg ergab. Sowohl Lehramts-Studierenden als auch Absolventen anderer Fachrichtungen, die bereit sind, nach dem Studium in den Schuldienst einzutreten, wird zurzeit überall der rote Teppich ausgerollt.

Deutliche Ost-West-Schere

Aus gutem Grund: Der Deutsche Lehrerverband spricht vom schlimmsten Lehrermangel seit 30 Jahren. Nach seinen Berechnungen fehlen derzeit bundesweit fast 40.000 Lehrer. Und dabei wird es nicht bleiben: Die Kultusministerkonferenz (KMK) konstatierte in der vergangenen Woche bis 2030 bundesweit einen durchschnittlichen Einstellungsbedarf von jährlich knapp 32.000 Lehrkräften – jeweils etwa 700 mehr, als ausgebildet werden.

Dabei gibt es eine deutliche Ost-West-Schere: Während es in den alten Bundesländern durchschnittlich pro Jahr 900 mehr Absolventen des Vorbereitungsdienst als Stellen gibt, fehlen in den neuen Bundesländern hingegen laut KMK jährlich bis zu 1500 Lehrer. Vor allem bei Grund- und Berufsschullehrern gibt es zum Teil gravierende Engpässe. Auch im Bereich Sonderpädagogik ist der Bedarf groß, wie es aus den Bildungsministerien der Länder heißt.

Erste Bundesländer steuern entgegen

Schleswig-Holstein beispielsweise erhöht seit mehreren Jahren sowohl an der Europa Universität Flensburg als auch an der Christian-Albrechts-Universität Kiel die Studienplatzkapazitäten für künftige Lehrer. Mecklenburg-Vorpommern bildet bereits seit 2013 wieder an den Hochschulen des Landes Berufsschullehrer aus.

Parallel dazu spielen in allen Bundesländern Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf eine immer größere Rolle. Die Berliner Senatsverwaltung vergibt in diesem Wintersemester sogar erstmals bis zu 100 Stipendien, für junge Leute, die in ein Lehramtsstudium für ein Mint-Fach – also Mathematik, Informatik oder Naturwissenschaften – wechseln wollen. Dazu wurde eigens an den drei staatlichen Universitäten der Hauptstadt ein Quereinstiegs-Masterstudium aufgelegt. Wer sich dafür einschreibt und sich verpflichtet, im Anschluss an den Vorbereitungsdienst mindestens drei Jahre als Lehrkraft in Berlin tätig zu sein, wird mit monatlich 500 Euro unterstützt und bekommt die Zusage auf einen Referendariatsplatz. Berlin stellt dafür in diesem Jahr 600.000 Euro zur Verfügung, im kommenden sogar 1,2 Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, findet Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD): „Mit der Maßnahme wollen wir den Fachkräftemangel in besonderen Bedarfsfächern im Lehramt lindern.“

Auch in anderer Hinsicht ist Berlin Vorreiter

Die Bezüge von Grundschullehrern sind in Berlin schon 2017 um 500 Euro brutto monatlich angehoben und damit annähernd auf das Niveau von Lehrern an weiterführenden Schulen gebracht worden.

Brandenburg folgt und wird ab 1. Januar 2019 Grundschullehrer wie andere Lehrkräfte mit der A13 (statt bisher A12) besolden. Auch bei Lehrkräften mit einer Befähigung nach dem Recht der DDR soll die Besoldung in zwei Schritten (1. Januar 2019 und 1. August 2020) angeglichen werden.

Schleswig-Holstein gleicht die Bezüge an Grundschulen bis zum 1. August 2025 schrittweise an. Begonnen wird zum 1. August 2019 mit den Schulleitern und ihren Stellvertretern. Bei allen anderen Grundschullehrern wird die Besoldung stufenweise um 80 Euro pro Jahr erhöht.

In Nordrhein-Westfalen gibt es ebenfalls konkrete Pläne, Grundschullehrer besser zu bezahlen. All das bringt Nachbarländer in die Bredouille, die wie Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern eine Angleichung (noch) verweigern.

Anreiz der Verbeamtung

Auch mit einem anderen Instrument buhlen die Länder um Lehrkräfte: der Verbeamtung. Außer Berlin bieten sie inzwischen alle deutschen Bundesländer an (Sachsen beginnt damit zum 1. Januar 2019) – aber auch hier unter ganz verschiedenen Vorzeichen. So können – bei gesundheitlicher und persönlicher Eignung – in Mecklenburg-Vorpommern Bewerber bis zum 40. Lebensjahr verbeamtet werden. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Bremen ist das bis zum 45. Lebensjahr möglich, in Brandenburg bis zur Vollendung des 47. Lebensjahres und in Hessen sogar bis zum 50. Lebensjahr – kleine Unterschiede, die angesichts des leergefegten Bewerbermarktes doch eine große Rolle spielen können.

Genauso wie die Ausgestaltung des Vorbereitungsdienstes: Brandenburg verkürzt mit Beginn des kommenden Jahres das Referendariat von 18 auf zwölf Monate – der Berufsnachwuchs steht den Schulen also einhalbes Jahr früher als ausgebildete und voll einsetzbare Lehrkräfte zur Verfügung. Mecklenburg-Vorpommern bietet ein anderes Modell an, das von dem in vielen anderen Bundesländern üblichen anderthalbjährigen Referendariat abweicht: Hier kann in 24 Monaten eine Doppelqualifikation erworben werden, die das Lehramt für Gymnasium mit einem weiteren für die Grund- oder die Regionale Schule verbindet. Angesichts des Überhangs an Lehramtsstudierenden für den gymnasialen Bildungsgang ein Modell, das ebenfalls auch anderswo Schule machen könnte.