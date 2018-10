Berlin. Kein Cent für den Dieselfonds, dubiose Umtauschprämien, Fehlanzeige bei Hardware-Nachrüstungen: Fiat, Renault und Co. stehlen sich in der Dieselkrise aus der Verantwortung

VW, Daimler und Co. stehen am Pranger. Die deutschen Autobauer wollen die Umrüstung ihrer Diesel-Stinker nicht zahlen und mit Tauschprämien auch noch den Umsatz steigern. Was dabei aus dem Blick gerät: Jeder dritte Diesel auf Deutschlands Straßen kommt von ausländischen Herstellern. Und die lassen die Besitzer angesichts der Fahrverbote noch stärker im Stich.

Fiat und Renault sind die größten Schmuddelkinder, haben bis vor kurzem Neuwagen mit katastrophalen Stickoxid-Werten verkauft, die deutlich über denen der Autos made in Germany liegen. Das haben ADAC und Deutsche Umwelthilfe ermittelt. Das gleiche gilt für Modelle von Ford oder Hyundai. Sie alle sind von Fahrverboten betroffen. Den Schaden beheben wollen die ausländischen Autobauer nicht.

Eine Viertel Milliarde Euro haben VW, Daimler und Audi in den Dieselfonds des Bundes eingezahlt, aus dem kommunale Maßnahmen für saubere Luft finanziert werden. "Die Importeure steuerten keinen Cent bei, obwohl auch sie die Grauzone ausgenutzt haben" und reihenweise Schummelsoftware verbauten, sagt Auto-Ökonom Stefan Bratze vom Center of Automotive Management. Zwar beteiligen sich einige "Ausländer" an den freiwilligen Software-Updates. "Aber das ist eine Alibi-Veranstaltung, weil die Software mangelhaft ist und bei niedrigeren Temperaturen nicht für weniger Emissionen sorgt", so ein Insider.

Noch größer ist die Blockadehaltung in Sachen Hardware-Nachrüstung. Während die Gespräche mit den deutschen Autobauern an Fahrt aufnehmen, damit sie den Einbau moderner Abgasreinigung anbieten und sich an den Kosten beteiligen, verweigern sich Fiat, Renault und Co. komplett. Zwar gibt es einen ersten Zulieferer, der Nachrüst-Sets für ausländische Fahrzeuge anbietet. Wer diese in seinen Volvo oder Mitsubishi einbauen lassen will, um Fahrverbote zu vermeiden, muss sich selbst darum kümmern und komplett aus eigener Tasche zahlen.

Rege ist ihre Beteiligung hingegen an den Umtausch- oder Verschrottungsprämien. Wer bis Ende November seinen Renault oder seinen Hyundai der Euronorm 1 bis 5 zurückgibt und dafür einen Neuwagen kauft, erhält deutschlandweit je nach Modell bis zu 10 000 Euro. Bei Fiat sind es maximal 6000, bei Nissan 5400 Euro. Kia und Toyota bieten vergleichbare Prämien an. Wie bei den deutschen Anbietern handele es sich oft um "Mogelpackungen", warnt Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer, die Prämien lägen kaum höher als sonst auch. Viele Hersteller wollten nur ihre Ladenhüter loswerden. "Wer seinen Wagen eintauschen will, muss ganz genau hinschauen", um nicht über den Tisch gezogen zu werden, sagte Auto-Ökonom Bratze.

Das Fazit: Die Importeure tun viel zu wenig gegen die massive Verunsicherung der Fahrzeughalter, für die sie mitverantwortlich sind. Wenn selbst die europäischen Hersteller weiter blockierten, obwohl ihre Wagen europäische Grenzwerte verletzten, richte sich der Frust der Fahrer bald gegen die EU, fürchtet Bratze.

Die Grünen fordern Verkehrsminister Andreas Scheuer auf, Fiat und Renault Bußgelder anzudrohen, damit sie einlenken. 5000 Euro pro Auto sind möglich, wenn eine illegale Abschalteinrichtung gefunden wird. Scheuers Problem: Weil deren Wagen in Italien oder Frankreich zugelassen worden sind, hat der deutsche Minister kein echtes Drohpotenzial in der Hand.