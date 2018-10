Schwerin. Ein großer Vergleich der Nordländer offenbart ähnliche Probleme und unterschiedliche Lösungen.

Auch mehrere Wochen nach Beginn des aktuellen Schuljahres sind in fast allen norddeutschen Bundesländern noch nicht alle Lehrerstellen besetzt. Wie unsere Umfrage in den Bildungsministerien von vier Flächenländern und zwei Stadtstaaten ergab, konnten lediglich in Brandenburg für das Schuljahr 2018/19 „grundsätzlich alle Stellen besetzt“ werden.

Mecklenburg-Vorpommern gibt 47 freie Lehrer-, 34 unbesetzte Funktions- und fünf offene Stellen für Personal mit sonderpädagogischer Ausbildung an. In Bremen sind nach Ministeriumsangaben 50, in Hamburg 150 und in Schleswig-Holstein 177 Lehrerstellen unbesetzt. In Niedersachsen konnten zum Schuljahresbeginn von rund 2000 ausgeschriebenen Stellen 1932 besetzt werden. Zum zweiten Schulhalbjahr werden dort 1300 weitere Lehrer gesucht.

Einstellungs- und Beschäftigungsbedingungen im Ländervergleich

Niedersachsen Der Bedarf in Niedersachsen Bedarf an Lehrern für: Grundschulen (Musik, Kunst, Werken, Sport), Haupt- und/oder Realschulen (Englisch, Französisch, Musik, Werken, Politik, Werte und Normen, Chemie, Physik, Technik), Gymnasien (Spanisch, Kunst, Musik, ev. Religion, Werte und Normen, Mathematik, Chemie, Physik, Informatik) Einstellungstermine: jeweils zum Start des Schuljahres und des zweiten Schulhalbjahres Offene Stellen und Bewerbungen unter: www.eis-online.niedersachsen.de Verbeamtung: ja, bis 45 Jahre Einstiegsvergütung: A12 /EG 11 an Grund-, Haupt- und Realschulen; Sonderschulen, Gymnasien und berufsbildende Schulen A13/EG 13 (plus allgemeine Stellenzulage), Fachpraxislehrkräfte A9/EG 9 Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung: Grundschulen 28 Std.; Hauptschulen 27,5 Std.; Real- und Förderschulen 26,5 Std.; Oberschulen 25,5 Std.; Integrierte GS 24,5 Std.; Berufsschulen 24,5 bzw. 25,5 Std.; Gymnasien 23,5 Std. Dauer des Referendariats: 18 Monate Einstellung fürs Referendariat: zum Start des Schuljahres und des zweiten Schulhalbjahres, an berufsbildenden Schulen zum 5. Januar und 1. November

Bremen Der Bedarf in Bremen* Bedarf an Lehrern für: Musik und Sport in der Primarstufe, Sonderpädagogik in der Sekundarstufe I, diverse Fächer an Berufsschulen

Einstellungstermine: ganzjährig Offene Stellen und Bewerbungen unter: www.lehrkraft.bildung.bremen.de Verbeamtung: ja, bis 45 Jahre Einstiegsvergütung: A12/E11 im Primar- und Sekundarbereich I, in den übrigen Bereichen A13/E13 Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung: Primarstufe: 28 Std.; Oberschule: 27 Std.; Gymnasium: 26 Std.; Berufsschulen: 25 Std. Dauer des Referendariats: 18 Monate Einstellung fürs Referendariat: 1. Februar und 1. August *teilweise Abweichungen für die Stadtgemeinde Bremerhaven

Hamburg Der Bedarf in Hamburg Hamburg Bedarf an Lehrern für: Mathematik und Naturwissenschaften Einstellungstermine: Regeltermine sind 1. 2. und 1. 8., bei Bedarf können die Schulen auch zu anderen Terminen einstellen Offene Stellen und Bewerbungen unter: www.hamburg.de/bsb/bewerbungen Verbeamtung: ja, bis 45 Jahre Einstiegsvergütung: Grundschule A12, weiterführende Schulen A13 Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung: Grundschule 27,9 Std., an weiterführenden Schulen je nach Fach und Stufe zwischen 21 und 26 Std. Dauer des Referendariats: 18 Monate Einstellung fürs Referendariat: 1. Februar und 1. August

Schleswig-Holstein Der Bedarf in Schleswig-Holstein Bedarf an Lehrern für: Sonderpädagogik, Grundschulen, Musik, Evangelische und Katholische Religion, naturwissenschaftliche Fächer, vor allem an Gymnasien

Einstellungstermine: ganzjährig Offene Stellen und Bewerbungen unter: https://schleswig-holstein.de/ DE/Schwerpunkte/LehrkraefteSH/ lehrkraefteSH_node.html Verbeamtung: ja, bei gesundheitlicher Eignung Einstiegsvergütung: Grund- und teilweise Gemeinschaftsschulen A12 oder EG 11, Fachlehrer an berufsbildenden Schulen A 10 oder EG 9, alle anderen Schulen A 13 bzw. EG 13, bei Grundschullehrern stufenweise Angleichung bis 2025 Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung: Grundschulen 28 Std., Sonderschulen 27 Std., Gemeinschafts- und (auslaufende) Regionalschulen 27 Std., Gymnasien 27 Std., Studienräte/innen an Gymnasien und berufsbildenden Schulen 25,5 Std. Dauer des Referendariats: 18 Monate Einstellung fürs Referendariat: 1. Februar und 1. August

Mecklenburg-Vorpommern Der Bedarf in Mecklenburg-Vorpommern Bedarf an Lehrern für: Grundschulen, Sonderpädagogik, naturwissenschaftliche Fächer, berufliche Schulen

Einstellungstermine: ganzjährig Offene Stellen und Bewerbungen unter: www.lehrer-in-mv.de, Bewerbungen sind schulgenau möglich Verbeamtung: ja, bis zur Altersgrenze von 40 Jahren Einstiegsvergütung: Primarbereich: A12/E13; Sekundarbereich I: A13/ E13; Sekundarbereich II/ABS: A 13/E13 plus Vergütung eventueller Sonderaufgaben Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung: 27,5 Std. an Grundschulen, an allen anderen Schulen 27 Std., Anrechnungsstunden für verschiedene Tätigkeiten, z.B. eine halbe Stunde für Grundschul-Klassenleiter Dauer des Referendariats: 18 Monate, bei Doppelqualifikation (Gymnasium plus ein weiteres Lehramt) 24 Monate Einstellung fürs Referendariat: 1. Februar, 1. August und 1. Oktober, ab 2019 auch 1. April

Mehr Schüler, mehr Ruheständler



Lehrer sind in Deutschland so gefragt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und der Bedarf wird noch steigen. Ein Grund: Die Zahl der Schüler wird sich von 10,9 Millionen im Jahr 2016 auf 11,2 Millionen im Jahr 2030 erhöhen. Parallel dazu verabschieden sich in eben diesem Zeitraum immer mehr Pädagogen in den Ruhestand: In Schleswig-Holstein beispielsweise sind heute schon 40 Prozent aller Lehrkräfte 50 Jahre und älter, in Niedersachsen sind es etwa 44 Prozent, in Bremen knapp 35 Prozent.

In Brandenburg beträgt der Altersdurchschnitt aller Lehrer 50 Jahre, in Mecklenburg-Vorpommern mit 49,6 Jahren kaum weniger. Hamburg hat die Pensionierungswelle inzwischen nach eigenen Angaben weitgehend abgeschlossen, der Altersdurchschnitt der Lehrkräfte in der Hansestadt ist dadurch auf rund 43 Jahre gefallen.

Quereinsteiger gefragt

Um die Lücken in den Klassenzimmern schließen zu können, stellen die Länder immer mehr Quereinsteiger ein. In Niedersachsen beispielsweise sind 13 Prozent aller Lehrkräfte Quereinsteiger. In Brandenburg ist jede zehnte Lehrkraft ein Seiteneinsteiger, von den zu Schuljahresbeginn eingestellten 1114 Lehrern sind es sogar 269, also 26 Prozent.

Noch höher ist der Anteil in Mecklenburg-Vorpommern, wo sogar 30 Prozent aller in diesem Herbst neu eingestellten Lehrkräfte kein Lehramtsstudium absolviert haben. Dass es auch anders geht, zeigen Hamburg mit lediglich 3,7 Prozent und Schleswig-Holstein mit 5,65 Prozent Seiteneinsteigern unter den Neulehrern. Beide Länder haben allerdings auch die Studienkapazitäten erhöht.

Andere Bundesländer setzen auf Geld, Verbeamtung oder ein verkürztes bzw. erweitertes Referendariat als Lockmittel für Lehrkräfte.