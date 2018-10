Wiener Adrenalin-Injektion auf dem EU-Gipfel

Osnabrück. Das Drängen Österreichs, sich endlich aus der Endlosschleife des Streits um die Verteilung von Flüchtlingen zu befreien, birgt für die EU-Staaten die Chance, bis zur Europawahl im Mai nächsten Jahres den Bürgern etwas Vorzeigbares zu präsentieren.

Laut jüngstem Eurobarometer entdecken viele Deutsche ihre Liebe zur EU wieder. Vier von fünf Befragten halten die Mitgliedschaft demnach für sinnvoll – und das trotz der vielen ungelösten Probleme. Die Staatenlenker sollten es als Chance begreifen, alles zu tun, um die Bürger nicht zu enttäuschen.

Der EU-Gipfel war dazu kaum angetan. Zu hören war zu viel vom Immergleichen; angesichts der Ankündigungen wähnen sich viele Bürger in einer Endlosschleife. Wenn die Union auch bei Themen wie der Flüchtlingspolitik oder der Reform der EU eben so viel Einigkeit und Mannschaftsgeist an den Tag legte, wie bei den Verhandlungen mit den Briten um deren EU-Austritt, wäre einiges an Stabilität gewonnen; hier haben die EU-Staaten Standfestigkeit bewiesen und zum Miteinander zurückgefunden. Das macht Mut.

Der aus dem Einerlei herausragende Vorschlag Österreichs, die Verteilung von Geflüchteten als ewige Streitfrage endlich vom Tisch zu nehmen und auch andere Formen der Solidarität zur Bewältigung der Flüchtlingsproblematik zu ermöglichen, ist deshalb folgerichtig. Dies eröffnete die Chance, den Bürgern zu den Europawahlen im Mai 2019 etwas Vorzeigbares zu präsentieren. Berlin sollte das nicht ausbremsen.