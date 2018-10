Berlin. Die Affäre um externe Unternehmensberater bei der Bundeswehr weitet sich aus. Nach Kritik der Rechnungsprüfer an illegalen Verträgen und Geldverschwendung prüft die Staatsanwaltschaft nun, ob "Externe" als Scheinselbstständige beschäftigt wurden. Die anonyme Anzeige bringt Ministerin von der Leyen unter Druck.

Sie war angetreten, die Truppe fit für die Zukunft zu machen, und setzt dabei noch immer exzessiv auf externe Berater. Der Einsatz der teuren Profis aus der Wirtschaft bringt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen jetzt immer stärker in Bedrängnis. Wie gestern bekannt wurde, prüft die Berliner Justiz nach einer Anzeige, ob einige Berater vorsätzlich als Scheinselbstständige beschäftigt wurden. SPD und Opposition erheben schwere Vorwürfe gegen von der Leyen und ihr Haus und fordern, die "Externen" vor die Tür zu setzen.

Die anonyme Anzeige ging offenbar aus dem Ministeriums selbst ein, wie "Spiegel Online" gestern berichtete. Ein Sprecher der Berliner Justiz bestätigte die Prüfung. Das Ministerium erklärte, sechs Berater, die monatelang im IT-Bereich arbeiteten, seien inzwischen der Rentenversicherung gemeldet worden, was einem Eingeständnis der zwischenzeitlichen Scheinselbstständigkeit gleichkommt. Vorwürfe, die Experten seien vorsätzlich nicht den Sozialversicherungen gemeldet worden, wies ein Sprecher energisch zurück.

Also nur ein Versehen? Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu sieht das anders. "Es ist ein Unding, dass offenbar Sozialabgaben unterschlagen, Aufträge ohne Ausschreibung und Wirtschaftlichkeitsprüfung per Vetternwirtschaft vergeben und damit massiv Steuergelder verschwendet werden“, sagte Neu im Gespräch mit unserer Redaktion. "Die Verteidigungsministerin war mit dem Versprechen ins Amt gestartet, den ,Laden‘ aufzuräumen. Scheinbar herrschen in ihrem Ministerium aber noch immer unhaltbare und korrupte Zustände.“

Schwere Vorwürfe erhebt Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Die aktuellen Vorwürfe bestätigten, "dass Ministerial - und Bundeswehrverwaltung systematisch ausgehöhlt worden sind", sagte Felgentreu unserer Redaktion. "Ein exzessiver Einsatz externer Dritter schadet und ist intransparent." Private Berater dürften "nur im begründeten Ausnahmefall einen vorübergehenden Bedarf decken!", so der SPD-Politiker weiter. Felgentreu forderte von der Leyen auf, "jetzt konkrete Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie qualifiziertes Personal gewonnen" und das Ministerium "wieder handlungsfähig" gemacht werden könne.

Auch der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, übte im Gespräch mit unserer Redaktion generelle Kritik: „Externe Berater sind teuer und für die Bundeswehr nur die zweitbeste Lösung“, sagte er. „Solche Verträge sollten auf Ausnahmefälle beschränkt werden.“ Die Managementstrukturen in Ministerium und Ämtern müssten so gestaltet werden, dass die Aufgaben von eigenen, gut ausgebildeten Mitarbeitern erledigt werden können, sagte Bartels. „Das ist bis heute noch nicht gelungen, und deshalb kommt die Arbeit nicht vom Tisch.“