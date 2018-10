Osnabrück. Die Caritas, der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, will die Chancen der Digitalisierung besser nutzen. Am Rande der Delegiertenversammlung in Osnabrück erklärte Verbandspräsident Peter Neher, das Angebot unter anderem für die Sucht- und Gewaltberatung im Internet auszubauen.

Mit einer Neuausrichtung der Online-Beratung will sich die Caritas für die Zukunft wappnen. Man müsse die Kompetenzen der einzelnen Berater enger mit den Möglichkeiten der Digitalisierung verknüpfen, sagte Caritas-Präsident Peter Neher. Dazu zähle eine enge Verzahnung von Angeboten der Sucht- und Gewaltberatung mittels einer eigenen Internet-Plattform sowie eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Nutzer. „Eine Beratung, die on- und offline agiert, kann ihre Unterstützung dort zur Verfügung stellen, wo das Leben der Menschen stattfindet und Hilfe benötigt wird."

Entscheidend sei deshalb auch eine entsprechende Schulung von Mitarbeitern und Fachkräften. „In der Realität wird das Smartphone schon genutzt – ob in der Kita oder der Pflege. Umso wichtiger ist es, sowohl in der Aus- als auch in der Weiterbildung digitale Kompetenzen zu vermitteln“, so der Caritas-Präsident.

Allerdings könne die Digitalisierung auch Ängste schüren und Nöte hervorrufen. Neher plädiert deshalb für einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten im Netz. Denn durch die Digitalisierung ergebe sich auch eine sozialpolitische Dimension. „Digitale Teilhabe ist zu einer zentralen Voraussetzung für die soziale Teilhabe geworden“, so Neher. Das zeige sich auch an der fehlenden Chancengerechtigkeit hierzulande, die schon im Kindes- und Jugendalter beginne. Diese führe zu Ausgrenzung und Einsamkeit aber auch zu einer materiellen Abhängigkeit .

„Gute Wirtschaftszahlen helfen nicht den Menschen, die am Ort keinen Kita-Platz für ihr Kind finden, die über die Hälfte des Einkommens für die Miete aufbringen oder trotz Rente oder Arbeit zur Tafel gehen müssen", sagte Neher. „Manche dieser Menschen sind vom gesellschaftlichen Digitalisierungsprozess vollständig abgehängt." Seiner Ansicht nach sei die Politik gefordert, Armut stärker zu bekämpfen – sowohl im Alter, als auch bei Kindern und Jugendlichen. Er fordert deshalb eine bessere Absicherung von Altersarmut und eine nachhaltige Reform des Rentensystems.