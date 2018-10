Osnabrück/Berlin. Mehr Messerattacken, zunehmende Gewaltbereitschaft und Angriffe auf die Polizei: Obwohl die Kriminalitätsrate sinkt, fühlen sich viele Bürger immer unsicherer. Bundesinnenminister Horst Seehofer warnt vor Schwarzmalerei. Deutschland sei und bleibe eines der sichersten Länder der Welt. Der CSU-Politiker setzt auf Null Toleranz gegen Gewalt und Kriminalität.

Herr Seehofer, die Zahl der Messerattacken in Deutschland nimmt zu und es kommt immer häufiger zu Angriffen auf Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehren. Erleben wir wegen der steigenden Gewaltbereitschaft eine "kulturelle Implosion"?

Das sind doch pauschale Weltuntergangsszenarien. Als Innenminister empfehle ich genau hinzuschauen: Es ist richtig, dass die Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte zugenommen haben und das nehme ich nicht hin. Messerangriffe stehen zunehmend im medialen Fokus, das ist auch verständlich, weil es hinterhältige Straftaten sind, die das Sicherheitsgefühl massiv beeinträchtigen. Aber es ist wichtig, dass wir bei der Bewertung der Entwicklung genau sind. Deswegen habe ich mich mit meinen Innenministerkollegen darauf verständigt, dass wir das in den Statistiken auch differenziert auswerten können, um die Lage valide darstellen zu können

Müssen wir den Zusammenbruch unserer Gesellschaft befürchten, wenn selbst die einfachsten Regeln nicht mehr beachtet werden?

Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt ist viel stärker als manche es gerne herauf beschwören, wegen einer Straftat bricht nicht die Gesellschaft zusammen. Entscheidend ist aber: wenn Politik und der Staat es nicht schaffen, die Einhaltung von Regeln und Gesetzen sicherzustellen, verlieren die Menschen das Vertrauen in Politik und deren Kraft. Das müssen wir verhindern! Genau deswegen haben wir im Koalitionsvertrag einen Pakt für den Rechtsstaat vereinbart, um den Rechtsstaat handlungsfähig zu erhalten und damit das Vertrauen in rechtsstaatliche Demokratie zu stärken. Das beginnt damit, dass wir unsere Polizei dazu befähigen, das geltende Recht auch durchzusetzen.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul hat kürzlich gesagt, "die Gesellschaft geht den Bach runter". Stimmen sie dieser Aussage zu?

Nein, genau aus diesem Grund. Die Gesellschaft ist stark und bleibt es, wenn Politik es schafft, das Vertrauen der Bevölkerung wieder zu gewinnen.

Hat diese Entwicklung auch mit der immer noch praktizierten Politik der faktisch offenen Grenzen zu tun?

Ich habe schon oft gesagt und gerade in dem Zusammenhang klar gemacht, dass das dringend notwendige Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in einen funktionierenden Staat ohne Ordnung und Steuerung nicht funktioniert. Dafür setze ich mich jetzt als Innenminister ein, habe mit dem Masterplan viele Vorschläge auf den Tisch gelegt und sehe schon erste Erfolge. Entscheidend ist der Blick nach vorn und genau diesen Weg werde ich entschieden weitergehen.

Sehen Sie überhaupt noch eine Möglichkeit, diese Entwicklung zurückzudrehen?

Ich betreibe keine Schwarzmalerei. Aber ganz grundsätzlich gilt: Natürlich glaube ich, dass man durch gute Politik Dinge verändern kann. Sonst würde ich ja keine Politik machen!

Das Problem bei der Kriminalität von Migranten sind ja nicht die schutzbedürftigen Flüchtlinge, sondern jugendliche Intensivtäter aus Nordafrika. Warum tun Sie da nicht mehr?

Wir tun auch da schon eine ganze Menge und sehen gerade bei der Zusammenarbeit mit den Maghrebstaaten inzwischen auch beachtliche Erfolge. Wir konnten die Zahlen bei der Rückführung in diese Länder durch die intensiven Bemühungen deutlich steigern. Daran arbeiten wir weiter, genauso wie an der Integration derer, die schutzbedürftig sind und in Deutschland bleiben.

Welche Aktivitäten beabsichtigt die Bundesregierung konkret, um die öffentliche Sicherheit wieder herzustellen?

Deutschland war, ist und bleibt eines der sichersten Länder der Welt. Die Kriminalitätszahlen sind erfreulich deutlich zurückgegangen. Das heißt nicht, dass wir nicht noch besser werden können.





Haftstrafen werden bei Jugendlichen immer häufiger zur Bewährung ausgesetzt und Verkehrsdelikte lasch bestraft. Entfernt sich die Justiz vom gesunden Menschenverstand?

Für mich ist entscheidend, dass Null Toleranz gegenüber Gewalt und Kriminalität gelten muss. Als Innenminister ist für mich daher ein erster Punkt, dass wir die Polizei in die Lage versetzen, diese Politik auch durchzusetzen. Mit mehr Personal und besserer Ausrüstung. Genauso wichtig ist aber, dass wir eine neue Einheit von Handeln und Haften im Rechtsstaat brauchen: Wer gegen Gesetze verstößt, der muss auch schnell und empfindlich dafür bestraft werden. Das ist Bestandteil des „Pakts für den Rechtsstaat“, mit dem Strafverfahren schneller, moderner und effizienter ausgestaltet werden sollen. Dazu gehört auch, dass Polizei und Justiz mit modernster Technik arbeiten. Wenn ich höre, dass zwischen Polizei und Justiz quer durch die Republik Aktenbündel verschoben werden müssen, dann erinnert das eher an die Kommunikation mit Brieftauben. Ich denke, das sollten wir ändern.

Muss in den Justizapparat stärker investiert werden?

Ja, auch das gehört dazu. Nur eine leistungsfähige Justiz kann diese Anforderungen umsetzen. Deswegen werden wir nicht nur die Polizei personell verstärken, sondern wollen auch in der Justiz 2000 neue Stellen schaffen, da sind auch die Länder gefragt.





Die Opferorganisation Weißer Ring fordert mehr Streifenpolizisten, um den Bürgern ein besseres Sicherheitsgefühl zu geben. Ist das in Zeiten von Terror machbar?

Ich verstehe die Frage nicht: Entscheidend ist doch, was notwendig ist. Und mehr Polizei auf der Straße und in den Dienststellen ist dringend notwendig. Die Sicherheitsbehörden des Bundes sind personell enorm und historisch einmalig aufgewachsen. Ich bin froh, dass die Länder da jetzt nachziehen. Der Pakt für den Rechtsstaat, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, sieht für Bund und Länder im Sicherheitsbereich jeweils 7.500 neue Stellen in den Jahren 2018 bis 2021 vor.

Ihr Versprechen, tausende neue Polizisten einzustellen, lässt sich aber nicht so schnell erfüllen, weil diese erst zwei Jahre ausgebildet werden müssen. Wie wollen sie diese Lücke überbrücken?

Da gibt es keine Lücke, es ist ja ein stetiger Aufwuchs, der nicht erst jetzt beginnt, sondern schon vor Jahren begonnen wurde. Viele neue Mitarbeiter sind schon jetzt im Einsatz, viele weitere kommen jetzt kontinuierlich in die Dienststellen.

Viele Bürger fürchten sich vor Einbrechern. Die Zahl der Einbrüche war 2015 auf einem Rekordstand und ist zurückgegangen, weil die Polizei sich auf dieses Feld konzentriert hat. Das ist aber doch nur ein kurzzeitiger Effekt.

Der Rückgang ist eine erfreuliche Entwicklung seit 2016, die 2017 nochmals deutlich um 23 Prozent reduziert werden konnte. Das ist auf enorme Anstrengungen aller Beteiligten in Bund, Ländern, Kommunen und in den Beratungsstellen zurückzuführen. Ein ganz wichtiges Instrument ist dabei die Prävention durch Einbruchsicherung. Das haben wir in der Vergangenheit durch eine Förderung der KfW-Bankengruppe durch Zuschüsse bei Investitionen gefördert und das dauert fort. Die schon gesicherten Häuser und Wohnungen bleiben ja weiter sicher, und das Förderprogramm soll auch in Zukunft fortgeführt und sogar ausgebaut werden.





Sehr umstritten ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, die in Deutschland wegen der unklaren Rechtslage derzeit ausgesetzt ist.

Es ist richtig, leider ist die Vorratsdatenspeicherung auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen, wonach die aktuellen Regelungen zur Speicherung von Telekommunikationsdaten auf Vorrat europarechtswidrig sind, faktisch ausgesetzt. Deswegen entstehen bei der Verfolgung schwerster Kriminalität erhebliche Ermittlungslücken. Die Vorratsdatenspeicherung muss deshalb so bald wie möglich den Ermittlungsbehörden wieder zur Verfügung stehen, natürlich im Einklang mit dem Grundgesetz.

Was erwarten Sie von der anstehenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?

Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon einmal ausdrücklich festgestellt, dass die Regelung einer anlasslosen Speicherpflicht für Telekommunikationsverkehrsdaten im Rahmen der Strafverfolgung und Gefahrenabwehr verfassungskonform möglich ist. Genau diese konkreten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, insbesondere zur Datensicherheit und zur Begrenzung der Verwendungszwecke der Daten, wurden in der aktuell geltenden Regelung zur Speicherpflicht von Verkehrsdaten umgesetzt. Das sind ja keine leichtfertigen Vorschläge, sondern wohlüberlegte Regelungen, die alle Kriterien des Bundesverfassungsgerichts aus unserer Sicht berücksichtigen, deswegen bin ich zuversichtlich, dass dies auch beim Bundesverfassungsgericht so gesehen wird.

Sie halten die Vorratsdatenspeicherung für notwendig. Aber können Sie wirklich konkrete Fahndungserfolge über einige wenige Fälle hinaus nennen?

Eine Vorratsdatenspeicherung, wie sie die geltenden Normen in der Strafprozessordnung und im Telekommunikationsgesetz vorsehen, hat ja effektiv nie stattgefunden. Bereits die Defizite bei der Strafverfolgung, die durch die faktische Aussetzung dieses Ermittlungsinstruments entstehen, zeigen jedoch sehr deutlich, dass die Vorratsdatenspeicherung für eine effektive Strafverfolgung unverzichtbar ist. Besonders drastisch äußert sich dies bei der Verfolgung von Kinderpornographie, wo tausende von Fällen nicht aufgeklärt werden können, weil Telekommunikationsanbieter zum Beispiel IP-Adressen nicht oder nur für kurze Zeiträume speichern. Gerade – aber nicht nur – im Fall von Kinderpornographie ist die IP-Adresse häufig jedoch der erste und vielleicht auch der einzige Ermittlungsansatz, der den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht.

Bei der Online-Kriminalität sieht es so aus, als wären Hacker und Kriminelle im Netz den Ermittlern immer einen Schritt voraus. Wo hakt es?

Ja, um Schritt zu halten, brauchen wir neue und zeitgemäße Instrumente: Dazu gehört biometrische Gesichtserkennung. Dazu gehört das genetische Phantombild mittels DNA-Analyse. Und dazu gehört auch ein kluger und ausgewogener Einsatz von Videoüberwachung. Da gibt es oft ein Missverständnis, nämlich, dass es dabei um in der Sache neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden ginge. Das ist nicht ganz richtig. Denn eigentlich schaffen wir keine neuen Befugnisse für die Sicherheitsbehörden. Tatsächlich gleichen wir die Möglichkeiten innerhalb des Internets mit den Möglichkeiten außerhalb des Internets an. So wie wir analog einen Wachschutz oder eine Hausdurchsuchung machen können, brauchen wir natürlich digital eine Firewall oder eine Online-Durchsuchung - das ist in der Sache eigentlich nichts neues, die Ansätze online und offline sind aber verschieden.





Der Internet-Betrug nimmt ebenfalls zu. Ist der Vorwurf, dass die Deutschen bei Passwörtern und Phishing-Mails zu sorglos sind, nicht zu platt, weil er die Verantwortung einfach auf den Einzelnen schiebt?

Cybersicherheit liegt in der gemeinsamen Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Schluss, die digitale Sorglosigkeit der Opfer würde es den Tätern zu leicht machen, ist daher viel zu einfach und trifft nicht den eigentlichen Sachverhalt. Es gibt viele staatliche und nicht-staatliche Beratungsangebote und Präventionskampagnen, die alle wichtig sind und schon jetzt dazu beigetragen haben, dass die Bürger für die Risiken des Cyberraums mittlerweile stark sensibilisiert sind. Das Bundeskriminalamt meldet im kürzlich veröffentlichten Bundeslagebild Cybercrime zwar einen leichten Anstieg von vier Prozent an Fällen von Cyberkriminalität insgesamt. Doch gerade das Phänomen Phishing ist rückläufig, sogar um 34,5 Prozent weniger als im Vorjahr, und liegt damit auf dem tiefsten Stand seit fünf Jahren. Viele Cybercrime-Opfer wenden sich jedoch nicht an staatliche Stellen oder Beratungsstellen wie die Verbraucherzentralen. Daran müssen wir arbeiten.