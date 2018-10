Freigabe von Cannabis: Die Zeit ist reif

Seit Mittwoch ist der Konsum von Cannabis in Kanada vollständig erlaubt. Nach Uruguay sind die Nordamerikaner erst der zweite Staat weltweit, der sich für eine komplette Freigabe entschieden hat. Foto: dpa

Osnabrück. Nachdem in Kanada seit Mittwoch der Konsum von Cannabis vollständig freigegeben wurde, nimmt die Debatte über eine Legalisierung in Deutschland wieder an Fahrt auf. Trotz gesundheitlicher Bedenken ist die Zeit reif für eine Öffnung, meint unser Kommentator.