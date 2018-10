Seit Mittwoch ist der freie Konsum von Cannabis in Kanada vollständig legal. Foto: dpa

Osnabrück. Nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada fordert die drogenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Kirsten Kappert-Gonther, eine Freigabe in Deutschland. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte sie, dass sich die Bundesregierung an dem Vorbild Kanadas orientieren müsse.