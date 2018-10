Warum Afrika noch sehr viel mehr Hilfe braucht

Osnabrück . Die Weltbevölkerung wächst und wächst und wächst - vor allem in Afrika, oder besser: ausgerechnet in Afrika. Denn der Kontinent hat schon jetzt massenhaft Probleme und Flüchtlinge. Nur ein radikales Umsteuern und massive Hilfe werden noch Schlimmeres verhindern. Ein Kommentar.

Was kommt da auf Afrika zu? Glaubt man den Vereinten Nationen, dann wird in etwa 30 Jahren ein Viertel aller Menschen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara leben. Aber wird der Kontinent in der Lage sein, so viele Menschen zu ernähren? Und wenn nicht: Was passiert dann?

Die Herausforderungen sind gigantisch. Denn schon jetzt gibt es Millionen von Binnenflüchtlingen in Afrika und machen sich jedes Jahr Hunderttausende von Menschen auf den Weg in Richtung Norden, bewaffnete Konflikte, politische Instabilität, Misswirtschaft, Dürren und Hungersnöte treiben sie in die Flucht. Wächst die Bevölkerung wie vorausgesagt, dann wird all das nur der Anfang gewesen sein..

Eine Strategie für Afrika muss deshalb unter anderem beim Bevölkerungswachstum ansetzen. Und das bedeutet Aufklärung und Zugang zu Verhütungsmitteln. Weitere Stichworte sind Bildung, fairer Handel und Umweltschutz, denn Afrika leidet schon heute stark unter Klimaextremen.

Hier kommen die Industriestaaten ins Spiel: Erstens, weil sie die größten Klimasünder sind; zweitens, weil nur sie das notwendige Geld und Knowhow für strukturelle Hilfe haben; und drittens, weil sie ein großes Interesse daran haben, die Flüchtlingsströme nicht zu groß werden zu lassen.