Katarina Barleys heikle Mission

Berlin. Justizministerin Katarina Barley soll als SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl die SPD aus dem Tief herausführen.Ein Kommentar.

Ja, es stimmt: Katarina Barley ist die beste Wahl für das SPD-Spitzenamt bei der Europawahl im nächsten Mai. Die Deutsch-Britin verbindet Entschiedenheit mit Diplomatie. Menschenfreundlichkeit paart sich bei ihr mit Weltoffenheit. Dazu kommt die Bereitschaft zu hohem Arbeitseinsatz. Das macht die in der Grenzregion Trier lebende Barley, die vier Sprachen fließend spricht, zur Idealbesetzung in Europa.



Aber auch das stimmt: SPD-Chefin Andrea Nahles, eine Vorsitzende auf Abruf, wird in Berlin eine loyale Mitstreiterin verlieren, damit im Mai die Europa-Hoffnungen der SPD aufgehen. Die konziliante Alleskönnerin Barley gilt als Aktivposten der Sozialdemokraten, die derzeit nicht viel Erfolge vorweisen können. Zur Ausnahmeerscheinung in der SPD wurde die 49-jährige Juristin durch ihre Gabe, Herausforderungen couragiert anzunehmen. Genau daran mangelt es derzeit in der miesepetrigen Sozialdemokratie.

In schwieriger Zeit lässt sich die ehemalige Richterin nun in doppelter Funktion in die Pflicht nehmen. Sie wird zur Parteisoldatin – mit dem Auftrag, bei der Europawahl das Erbe des Weltenbürgers Willy Brandt zu verteidigen und bis Mai zugleich als Justizministerin weiter Verantwortung zu tragen. Es ist eine heikle Mission, in Straßburg und Brüssel wie auch in Berlin. Für die Sozialdemokraten sieht es derzeit an allen Orten traurig aus.