Studium für Hebammen: Keine neuen Hürden schaffen

Osnabrück. Hebammen sollen künftig nicht nur praktisch, sondern auch akademisch auf den Beruf vorbereitet werden. Ein duales Studium soll sie auf die "anspruchsvolle Aufgabe" vorbereiten, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Ein großer Wurf des Ministers ist das freilich nicht, er setzt damit lediglich EU-Vorgaben um. Und die Neuausrichtung birgt auch Gefahren. Ein Kommentar.

Ein duales Studium für Hebammen mit dem Bachelor als Abschluss? Das klingt gut, das klingt nach einer Aufwertung dieses wichtigen Berufes, der eigentlich niemand widersprechen kann. Kein Wunder, dass Jens Spahn mit dieser Forderung den öffentlichen Applaus sucht und bekommt, obwohl er im Grunde nur eine Vorgabe der EU umsetzt.

Wobei es ja nicht so ist, dass die bisher für die Ausbildung zuständigen anerkannten Hebammenschulen und Krankenhäuser einen schlechten Job gemacht hätten, im Gegenteil. Und auch bisher gibt es bereits vereinzelt Studiengänge für Hebammen parallel zur klassischen Ausbildung. Beim Bachelor geht es also nicht so sehr um Inhalte, sondern vor allem um die Außenwirkung. Mit den akademischen Weihen können die Hebammen endlich auf eine deutlich bessere Bezahlung pochen.

Zwei Dinge bleiben dabei wichtig: Erstens darf die Akademisierung nicht dazu führen, dass Bewerber wie etwa beim Medizinstudium über Schulnoten ausgebremst werden – ein gutes Abitur macht ja auch noch lange keinen guten Arzt. Keine Frau wird Hebamme des Geldes wegen, hier geht es vielmehr um Herzblut und Idealismus. Und zweitens muss endlich das Problem mit den irrsinnig gestiegenen Beiträgen zur Berufshaftpflichtversicherung gelöst werden, sonst gibt es ohnehin immer weniger Hebammen. Ob mit oder ohne Bachelor.