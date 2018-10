dpa/uwe/epd New York/Osnabrück. Frauen in Industrieländern wie Deutschland, Italien, Spanien und Japan bringen ihre Kinder in zunehmend höherem Alter zur Welt. Während in diesen Ländern viele Kinderwünsche unerfüllt bleiben, bekommen Frauen speziell in Afrika weiterhin deutlich mehr Nachwuchs als gewünscht.

In den Industriestaaten sind Frauen im Durchschnitt mittlerweile über 30 Jahre alt, wenn sie ihr erstes Kind zur Welt bringen, wie aus dem neuen UN-Weltbevölkerungsbericht hervorgeht. In den 1970er-Jahren lag der Schnitt noch bei 24 bis 26 Jahren.

„Die Geburten in höherem Lebensalter sind unter gut ausgebildeten Frauen am schnellsten angestiegen“, schreiben die Autoren des am Mittwoch in New York vorgestellten Berichts. „Sie versuchen, die wirtschaftlichen oder beruflichen Rückschläge zu vermeiden, die häufig mit einer Mutterschaft in jungen Jahren verbunden sind.“ Dazu würden auch Reproduktionstechnologien wie künstliche Befruchtung beitragen.

Laut der Bevölkerungsbehörde UNFPA, die den Bericht jedes Jahr erstellt, sind die Fruchtbarkeitsraten fast überall auf der Welt rückläufig. Besonders hoch aber sind und bleiben sie voraussichtlich im Afrika südlich der Sahara. „Mehr als die Hälfte des bis 2050 weltweit zu erwartenden Bevölkerungswachstums“ werde Schätzungen zufolge in diese Region fallen. Afrika wird dann gut ein Viertel der Weltbevölkerung ausmachen, heißt es im Bericht.

Eine Frau bekommt heute im weltweiten Durchschnitt 2,5 Kinder - halb so viele wie noch Mitte der 1960er-Jahre, so die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) mit Blick auf den UN-Bericht. In den Industrieländern bringt eine Frau demnach durchschnittlich 1,7 Kinder zur Welt - und damit oftmals weniger, als gewünscht. „In den ärmsten Ländern der Welt hingegen bekommt eine Frau im Durchschnitt vier Kinder - oftmals mehr, als sie sich wünscht.“

Von den 43 Ländern, in denen Frauen durchschnittlich mindestens vier Kinder bekommen, liegen 38 in Afrika. „Die hohe Geburtenrate geht unter anderem auf einen Mangel an Aufklärung und Verhütung zurück“, analysiert die DSW. Fast 20 Millionen Schwangerschaften pro Jahr seien in Afrika südlich der Sahara ungewollt - das seien rund zwei Fünftel aller Schwangerschaften in der Region.

„Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen in Afrika südlich der Sahara mehr Kinder bekommen, als sie möchten“, sagt DSW-Geschäftsführerin Renate Bähr. „Nur jede zweite Frau dort, die eine Schwangerschaft verhüten möchte, kann das auch. Diese Frauen brauchen verbesserte Angebote zu Aufklärung und Familienplanung.“

Aktuell leben etwa 7,6 Millionen Menschen auf dem Globus. Im Jahr 2050 könnten es nach Prognosen der Vereinten Nationen 9,8 Milliarden und im Jahr 2100 mehr als 11 Milliarden sein.

Knapp die Hälfte der Weltbevölkerung hat Probleme, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Weltweit leben 3,4 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze, wie aus einem von der Weltbank in Washington veröffentlichtem Bericht hervorgeht. Gleichzeitig seien aufgrund wirtschaftlicher Fortschritte immer weniger Menschen extrem arm.

Die Weltbank definiert die Armutsgrenze abhängig vom Bruttonationaleinkommen eines Staates: In Ländern mit mittlerem Einkommen im unterem Bereich ist eine Person arm, wenn sie weniger als 3,20 US-Dollar (2,80 Euro) pro Tag zur Verfügung hat, in Ländern mit mittlerem Einkommen im oberen Bereich liegt die Grenze bei 5,50 Dollar (4,80 Euro) pro Tag.

In extremer Armut leben Menschen, die weniger als 1,90 Dollar (1,60 Euro) pro Tag zur Verfügung haben. Das traf im Jahr 2015 auf zehn Prozent der Weltbevölkerung zu. Zwar sinke diese Zahl - aber nicht schnell genug, um das Ziel der Weltgemeinschaft zu erreichen, bis 2030 die extreme Armut weltweit zu beenden.