Osnabrück. Die Polizeibehörden mehrerer Bundesländer haben Probleme mit neuen Dienstpistolen vom Typ SFP9 aus dem Hause "Heckler & Koch". Von herausfallenden Magazinen und Problemen bei der Zielgenauigkeit ist die Rede.

Bereits bekannt waren technische Schwierigkeiten mit den Pistolen vom Typ SFP9 in Berlin und Mecklenburg Vorpommern. Auf Anfrage unserer Redaktion meldeten nun auch Brandenburg und Sachsen Nachrüstungsbedarf.

Die Bundesländer hatten die Pistole in den vergangenen Monaten als neue Standardhandfeuerwaffe für ihre Landespolizisten bestellt. Ein Sprecher des Waffenproduzenten sagte, Heckler & Koch befände sich „in einem ebenso professionellen wie konstruktiven Dialog“ mit den Bundesländern. Mögliche Probleme würden gemeinsam erörtert. In Berlin waren mangelnde Treffsicherheit und herausfallende Magazine beklagt worden.

Teillieferungen entsprächen nicht den „Vorgaben an ein einwandfreies Produkt“, hieß es von der Berliner Polizei. Es gehe um mehrere Hundert Pistolen, insgesamt hat Berlin 24.000 Handfeuerwaffen des Typs bestellt.



Auch Schwerin schickt Pistolen zurück

Vergleichbare Probleme wie Berlin hatte zuletzt auch Mecklenburg-Vorpommern öffentlich gemacht. In einer Antwort auf Anfrage der Linken-Fraktion im Schweriner Landtag ließ das Innenministerium wissen: „Die Pistolen der letzen Lieferung aus 2018 erfüllen die vertraglich vereinbarten Anschussbedingungen nicht.“ Es seien Mängelansprüche bei „Heckler & Koch“ geltend gemacht worden, mehrere Hundert Exemplaren sollen zurückgeschickt worden sein. Zuvor musste bereits in Mecklenburg-Vorpommern eine Feder nachgerüstet werden, weil es zu Problemen bei der Schussabgabe hätte kommen können.

Das war wohl auch in Sachsen nötig. Der Freistaat hat nach Angaben des Innenministeriums bislang 11.000 Pistolen des Typs SFP9 erhalten. Der Hersteller habe die neue Feder kostenlos zur Verfügung gestellt, betonte das Ministerium. Von der Gewerkschaft der Polizei hieß es, dass die Federn in Einzelfällen bis zu dreimal hätten ausgetauscht werden müssen. Auch Brandenburg meldete, dass „einige Waffen“ einer Lieferung im Jahr 2017 „nicht zu 100 Prozent den Anforderungen“ entsprochen hätten. Ein zu geringes Abzugsgewicht und die Justierung des Korns seien negativ aufgefallen.

Vollends zufrieden scheinen allein Niedersachsen (18.000 Pistolen) und Bayern (40.000 Pistolen) mit der neuen Dienstpistole. Beide Innenministerien ließen wissen, dass es seit Beginn der Auslieferung der Schusswaffen keine Probleme gegeben habe. Insgesamt umfassen die Verträge des Waffenherstellers mit den Bundesländern mehr als 100.000 Pistolen, der Gesamtpreis dürfte bei über 44 Millionen Euro liegen.

Auch mit Walther gab es Probleme

Bereits in der Vergangenheit gab es in Bundesländern Probleme bei der Einführung neuer Schusswaffen für die Polizei. In Schleswig-Holstein war beispielsweise 2011 die Rede von Ladehemmungen bei der damals neu angeschafften Pistole des Herstellers Walther. Das hing aber wohl mit der Haltung der Polizisten beim Schießen zusammen, hieß es damals.

Auch in Niedersachsen sorgten Bedienfehler für Probleme: 2017 lösten sich in zwei Fällen Schüsse aus Maschinenpistolen - einer davon am Rande eines Weihnachtsmarktes. Die Zentrale Polizeidirektion erklärter nach interner Prüfung, dass die Beamten künftig besser im Umgang mit der Waffe geschult werden sollen.