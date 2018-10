Seehofer sollte gehen - auch im eigenen Interesse

Osnabrück . Man reibt sich die Augen: Die CSU hat bei der Landtagswahl schwere Verluste erlitten, macht aber erst einmal so weiter wie bisher. Personelle Konsequenzen gibt es zunächst nicht - dabei sind sie überfällig. Ein Kommentar.

War da was? Als hätte es das Desaster bei der Landtagswahl nicht gegeben, haben Vorstand und Landtagsfraktion der CSU einstimmig für die Wiederwahl von Markus Söder zum Ministerpräsidenten gestimmt. Und Horst Seehofer? Auch der Parteichef, der am Misserfolg der Christsozialen den größten Anteil hat, weigert sich, Verantwortung zu übernehmen. Und so kommt – zumindest vorerst – eine fragwürdige Botschaft aus München: Weiter so mit Söder und Seehofer. Ob es das ist, was die Wähler den Parteien signalisieren wollten? Zumindest mit Blick auf Seehofer darf man da Zweifel haben.

Im CSU-Kreisverband Kronach hat man es treffend formuliert: Seehofer habe grandiose Erfolge für die CSU erzielt. Er hat ihr aber eben zuletzt auch stark geschadet – durch Dauerstreit mit Söder, eine Endlos-Fehde mit Angela Merkel und auch dadurch, dass er sich immer wieder im Ton vergriffen hat. Ein Neuanfang ist überfällig.

Auch die neue Landesregierung könnte davon profitieren. Denn ein Wechsel an der Spitze der CSU würde signalisieren, dass die Regierungspartei das Votum der Wähler ernst nimmt. Er würde ihr zusätzliche Legitimation geben.

Seehofer sollte deshalb von sich aus zurücktreten. Das ist auch in seinem eigenen Interesse. Oder will er riskieren, vom Hof gejagt zu