Berlin. Droht nach der Bayern-Wahl das Aus der Großen Koalition im Bund? Erste Rufe aus der SPD nach einem Rückzug aus der Regierung lassen bei der Union die Alarmglocken schrillen. In der CSU brodelt es weiter heftig, doch Parteichef Seehofer stemmt sich vorerst gegen seinen Rückzug.

Führende Politiker aus den drei Regierungsparteien haben eindringlich vor einem Platzen der Großen Koalition als Folge der Bayern-Wahl gewarnt. "Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeißt, macht Deutschland bestimmt nicht stabiler", appellierte Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel gestern per "Bild"-Zeitung an die Adresse von Jusos und SPD-Linken. Der "Denkzettel" vom Sonntag müsse akzeptiert und die richtigen Konsequenzen gezogen werden, so der frühere Außenminister weiter. "Das heißt vor allem erst mal, besser zu regieren. Es gibt ja genug zu tun."

Gabriel reagierte damit auf Rufe von Juso-Chef Kevin Kühnert und SPD-Linken wie Parteivize Ralf Stegner, als Konsequenz des verheerenden SPD-Ergebnisses in Bayern Schwarz-Rot auf den Prüfstand zu stellen. Das sorgte auch in den Unionsparteien für erhebliche Unruhe. "Wer vor der Verantwortung wegläuft, verliert", ermahnte CDU-Präsidiumsmitglied und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die SPD im "Tagesspiegel". Es sei "die verdammte Pflicht" von CDU, CSU und SPD, die Probleme des Landes von der Pflege über die Migration bis zur Digitalisierung zu lösen, und nicht zu klagen.

CSU-Chef Horst Seehofer sagte zu, seine Partei werde "alles dafür tun, dass die GroKo bestehen bleibt." Dazu gehöre, dass er selbst nach dem erbitterten Asylstreit seinen Stil ändere und sich "ordentlich verhalte".

"Ein gutes Beispiel für Berlin"

Allerdings gerät Seehofer selbst immer stärker unter Druck. Bereits zwei CSU-Kreisverbände fordern offen seinen Rücktritt als Parteichef. Auch die CSU-Oberbayern verlangt einen Sonderparteitag noch vor Weihnachten, auf dem über personelle Konsequenzen beraten werden müsse. Seehofer sagte gestern in Berlin zu, sich der Basis zu stellen. Einen Rücktritt zum jetzigen Zeitpunkt lehnte er aber abermals ab. Vor der Personaldebatte müsse in Bayern eine Koalition geschmiedet und Markus Söder zum Ministerpräsidenten wiedergewählt werden. Die neue bayerische Regierung muss laut Verfassung spätestens am 12. November stehen.

In Berlin entfachte unterdessen eine Debatte, ob die Vier-Wochen-Frist in Bayern auch auf den Bund übertragen werden sollte. CSU-Chef Seehofer bezeichnete die Frist als "gutes Beispiel für Berlin", nachdem sich die Regierungsbildung nach der Bundestagswahl über ein halbes Jahr hingezogen hatte. FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner sagte, eine Übertragung auf den Bund "könnten wir uns gut vorstellen". Die Liberalen seien offen für eine entsprechende Grundgesetzänderung, wenn der Vorstoß aus der CSU ernst gemeint sei. Michael Grosse-Brömer (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Fraktion, sagte, er habe "viel Sympathie für eine vorgegebene zeitliche Befristung", gab allerdings zu bedenken, dass die Regierungsbildung im Bund komplizierte sei als in den Ländern. (mit dpa)