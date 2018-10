Brexit-Gespräche: Wer sich zuerst bewegt, hat verloren

Osnabrück. Dass es nicht einfach wird, war von Anfang an klar. Die Scheidung der EU von den Briten ist ein kompliziertes und langwieriges Verfahren. Auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht, dürfte am Ende aber ein Kompromiss stehen - wie immer in der EU. Ein Kommentar

Geht man nach der Spieltheorie, so sind die Brexit-Verhandlungen nichts anderes als ein Feiglingsspiel, im Englischen auch „chicken game“ genannt. Die wichtigste Regel dabei lautet: Wer sich zuerst bewegt, wer also feige ist, hat verloren. Und so bleiben die Briten bei ihrer Position, dass die EU einlenken muss. Genau nach dieser Theorie beharrt Premierministerin Theresa May möglichst lange auf ihren Maximalforderungen. Sie hofft darauf, dass die andere Seite zuerst schwach wird. Ob das funktioniert?

Die EU tut recht daran, den Briten die Katastrophen-Szenarien für einen ungeordneten Brexit schonungslos vor Augen zu führen. Ohne Deal würden über Nacht an der Grenze zur EU Im- und Exporte liegen bleiben, Lkw-Staus entstehen und der so wichtige Londoner Finanzmarkt wäre abgeschnitten. Jedes Szenario ist so übel, dass auch eine britische Regierung dies nicht riskieren dürfte, ohne vom Zorn der eigenen Bürger hinweggefegt zu werden. Das weiß auch Theresa May. Zu vermuten ist, dass sie in letzter Sekunde das Steuer herumreißen wird.

An diesem Punkt dürfte ihr dann auch die EU entgegenkommen. Zumal jede Einigung bei einem EU-Gipfel ein Kuhhandel ist. Brüssel wird den Briten nicht die Mitgliedschaft im Binnenmarkt gönnen (können), aber andere, kleine Zugeständnisse sind denkbar. Und am Ende, wenn der Kompromiss steht, sollte May den Briten die Möglichkeit geben, in einem Referendum zu entscheiden, ob sie das alles auch wirklich wollen.