Berlin. Bleierne Zeit in Berlin: Zerbricht die schwarz-rote Regierung, bevor sie richtig angefangen hat?

Die Pleite bei der Bayernwahl putscht jene wieder auf, die das Bündnis von Union und SPD nie gewollt haben. Juso-Chef Kevin Kühnert beteuert zwar: „Ich läute bestimmt nicht das Totenglöcklein". Aber er bringt seine Fundamentalkritik an der „GroKo“ schneller unter das Volk als die SPD-Führung gucken kann. „Wenn wir das Gefühl haben, die Koalition ist nicht zu retten und es ist keine spürbare Sacharbeit möglich, dann muss man einen Strich darunter machen“, sagt Kühnert Spiegel online. Noch Fragen?



Es rumort im linken Flügel der SPD, der die Große Koalition als Ursache des Niedergangs ihrer stolzen Partei sieht: Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte und GroKo-Gegner, rüstet wieder auf und zeigt keine Scheu vor schnellen Schnitten: „Wenn es nicht besser wird, hallo, dann machen wir nicht weiter." Immerhin will er die Hessenwahl noch abwarten, wo SPD-Bundesvize Thorsten Schäfer-Gümbel auf das Ministerpräsidentenamt hofft. Tatsächlich schadet schon die Debatte um den Groko-Ausstieg, den auch der SPD-Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag, Thomas Kutschaty will , den Wahlkämpfern in Hessen. Wer interessiert sich noch für sie, wenn alle nach Berlin schauen?

Einer fährt dazwischen: Der frühere Parteivorsitzende Sigmar Gabriel (2009 bis 2018) startet via „Bild“ einen fast dramatischen Appell an seine Partei. „Eine neue Regierungskrise auszulösen, weil man die Brocken hinschmeißt, macht Deutschland bestimmt nicht stabiler", warnt der Ex-Außenminister. Er rate dazu, nach der Bayernwahl den „Denkzettel zu akzeptieren und die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das heißt vor allem erst mal, besser zu regieren. Es gibt ja genug zu tun."

Gabriel mahnt, die Bundesregierung müsse „die Kraft zu einem Neustart finden. Übrigens auch, weil ganz Europa still steht, wenn es so weiter geht in Deutschland. Wir sind zu groß, um uns mit uns selbst zu beschäftigen." Wortgewaltig stützt der Niedersachse seine Nachfolgerin Andrea Nahles , mit der ihn früher wenig verband. Sie will nach der Bayern-Pleite keine direkten Konsequenzen für die Große Koalition ziehen und hat jetzt Hilfe bitter nötig.

An Gabriels Seite im Ringen um die GroKo steht ebenso wortgewaltig Bundesgesundheitsminister und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn. Der 38-Jährige sagt dem „Tagesspiegel“ auf die Frage, ob die SPD die Koalition verlassen könnte: „Warum sollte sie?" Vertrauen der Wähler gewinne nur zurück, wer konkret liefere. „Wer vor Verantwortung wegläuft, verliert. Da bin ich sicher." Spahn drängt die Bundesregierung zu konkreter Sacharbeit. „Wie stabil die große Koalition arbeitet, haben wir selbst in der Hand", erklärt der CDU-Politiker. „Eine bessere Pflege, die Begrenzung der Migration, schnellere Digitalisierung - es ist unsere verdammte Pflicht, diese und andere Probleme nicht nur zu beklagen, sondern sie zu lösen."

Gabriel und Spahn schauen auf das Ende: Was passiert, wenn die GroKo platzt? Es müsste Neuwahlen geben, für die CDU,CSU und SPD derzeit denkbar schlecht aufgestellt sind. Die Berliner Regierungsparteien bringen es im Deutschlandtrend zusammen nur noch auf 41 Prozent der Stimmen. Eine Regierungsbildung wäre also hochproblematisch. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stünde wohl vor dem Karriere-Aus.

Anzeige Anzeige

Zur Erinnerung: Es ist erst fünf Jahre her, da kam allein die Union bei der Bundestagswahl auf 41,5 Prozent. Heute bringen CDU und CSU, dem Deutschlandtrend zufolge, nur noch 26 Prozent zusammen. Die Sozialdemokraten werden auf Werte zwischen 17 und 19 Prozent taxiert.

Ist eine Minderheitsregierung ein Ausweg , wenn die SPD aussteigt? Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), winkt ab. Vor dem Hintergrund der fragilen Lage in Europa und angesichts weltweiter Herausforderungen hielte er es „für falsch, wenn wir mit einer Minderheitenregierung regieren müssten", sagte Grosse-Brömer.

Deutschland brauche funktionierende Strukturen, die garantierten, dass politische Entscheidungen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa zügig umgesetzt werden könnten. „Dafür ist aus meiner Sicht eine Minderheitenregierung nicht das bevorzugte Mittel, sondern wir brauchen stabile Mehrheitsverhältnisse."

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte dagegen erklärt, er halte die deutsche Demokratie für gefestigt genug, auch eine Minderheitsregierung zu verkraften. Auch CDU-Bundesvize Thomas Strobl hatte eine Minderheitsregierung für den Fall eines vorzeitigen Ausstiegs der SPD aus der Koalition ins Gespräch gebracht und gar neue Verhandlungen mit Grünen und FDP über ein Jamaika-Bündnis nicht ausgeschlossen. Aber das gilt allenfalls als „exotisch“.

Jurist Grosse-Brömer streut außerdem einen bemerkenswerten Vorschlag in die Debatte. Er will eine zeitliche Begrenzung für Koalitionsverhandlungen, wie es sie in Bayern gibt, auch im Bund. Es habe die Menschen irritiert, „warum man wochenlang über unterschiedliche Variationen streiten muss", sagte er mit Blick auf die später geplatzten langen Sondierungen und Koalitionsverhandlungen über ein Jamaika-Bündnis . Zwischen der Bundestagswahl im September 2017 und der Regierungsbildung im März 2018 verging rund ein halbes Jahr, in Bayern muss nach vier Wochen eine Regierung stehen. Immerhin das ist vorbildlich.