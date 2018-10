Osnabrück. Die Ungereimtheiten beim Verschwinden des in den USA lebenden saudi-arabischen Regimekritikers Khashoggi in der Türkei zeigen: Saudi Arabien ist als politischer und wirtschaftlicher Partner mit Vorsicht zu genießen.

So schön es ist, dass die Frauen Saudi Arabiens seit einiger Zeit Autofahren dürfen und die Hauptstadt Riad wieder ein Kino hat – die partielle gesellschaftliche Öffnung des Königreiches kann und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Herrscherfamilie der Sauds das Land mit absolutem Machtanspruch regiert. Wer nicht für sie ist, ist gegen sie – und muss mit drastischen Strafen rechnen.

Der Fall des vermutlich getöteten saudi-arabischen Regimekritikers Jamal Khashoggi belegt das einmal mehr in brutalster Agententhriller-Manier.

Mit den USA als Verbündeten im Kampf um die Vorherrschaft in der Region mit dem Iran mögen sich die Saudis unantastbar fühlen. Der starke Mann im Land, Kronprinz Mohammed bin Salman, sollte den Bogen aber nicht überspannen. Spätestens wenn sich US-Präsident Donald Trump persönlich vorgeführt fühlt, ist die Geduld Washingtons am Ende. Und: Die Zeit des Machtfaktors Öl läuft ab. Saudi Arabien hat nur eine lichte Zukunft, wenn es sich aus der Abhängigkeit des Schwarzen Goldes befreit. Das gelingt nur in Kooperation mit internationalen Partnern. Affären wie die um Khashoggi zerstören das nötige Vertrauen. Menschenrechte sind mehr als Zierwerk. An deren Einhaltung sollte der Westen seine Geschäfte mit Riad koppeln. Politischer Mord darf sich nicht auszahlen.

Für die saudische Führung kann es nur noch darum gehen, die Wogen zu glätten. Da ist ein hanebüchen klingendes Schuldeingeständnis unter Umständen zielführender als eine monatelange Hängepartie aus Lügen und Leugnen – so menschenverachtend es auch ist, wenn jemand bei einem Verhör „versehentlich“ stirbt.