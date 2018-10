Berlin. Anschwellende "Seehofer muss weg"-Stimmung in der CSU, Verdruss über den GroKo-Störenfried bei SPD und CDU, doch der CSU-Chef und Bundesinnenminister denkt vorerst nicht an Rücktritt. Zahm will Horst Seehofer werden, nicht mehr streiten, und so seine Posten und die GroKo retten. Ob das reicht, die Seehofer-Dämmerung zu stoppen?

Seehofer-Dämmerung? Von wegen! "Das macht Spaß", sagt CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer gestern vor der versammelten Hauptstadt-Presse über seine Arbeit. Von Rücktrittsgedanken nach der desaströsen Bayern-Wahl will der 69-Jährige erst einmal nichts wissen. Der Druck aus der eigenen Partei, aber auch von CDU und SPD, abzutreten? "Das muss man aushalten." Es sei "eine Frage der Haltung", die CSU jetzt "als Team" zu stabilisieren.

Seehofer sieht sich als Stabilitätsanker, viele Journalisten staunen. Nach der Koalitionsbildung soll Markus Söder in vier Wochen wieder zum Ministerpräsidenten von Bayern gewählt werden, legt der CSU-Chef gestern in Berlin seinen Fahrplan vor. Dann werde es eine Analyse geben und er sich der Parteibasis stellen, vermutlich auf einem Sonderparteitag spätestens am 15. Dezember. Aber einfach vom Hof jagen lassen, das will er sich nicht. "Ergebnisoffen" werde die Aufarbeitung der Bayern-Wahl ausfallen, kündigt Seehofer an. Ja, es könne personelle Konsequenzen geben, sagt er. "Oder aber eben nicht." (Weiterlesen: Alle reden vom Absturz, nur die CDU-Chefin nicht)

"Es muss auch zu personellen Konsequenzen kommen." Norbert Röttgen, CDU

Für den überwältigenden Teil der Wählerinnen und Wähler war Seehofer der Hauptgrund für das CSU-Fiasko bei der Landtagswahl am Sonntag, für den Verlust von zehn Prozentpunkten und der absoluten Mehrheit. Auch die SPD macht den CSU-Chef wegen des Dauerstreits in der Großen Koalition mitverantwortlich für ihren Absturz, weil die Regierungserfolge völlig untergegangen seien. Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann nennt Seehofer gestern einen "Krawallmacher im Innenministerium, eine absolute Fehlbesetzung".



Und trotzdem "Weiter so" mit Seehofer - davor graut es auch der CDU, aus deren Reihen lauthals der Rücktritt des Bayern gefordert wird. Der Parteivorsitzende müsse seine "persönliche Verantwortung benennen. Und es muss auch zu personellen Konsequenzen kommen", sagt CDU-Mann Norbert Röttgen gestern dem Nachrichtenportal "t-online". Die CSU sollte "insgesamt über ihre Führung nachdenken", versucht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther im "Handelsblatt", an Seehofers Stuhl zu sägen. Im Lager von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hofft man sehnlichst, den notorischen Störenfried und Kanzlerinnen-Widersacher aus München als Folge der Landtagswahl endlich loszuwerden. (Weiterlesen: Bayern vor bürgerlicher Koalition - SPD erschüttert)

Seehofer gesteht nur in einem Punkt selbst Fehler ein

"Crazy Horst", wie Seehofer von Berlin-Korrespondenten genannt wird, lässt all das an sich abperlen. Meist mit verschränkten Armen sitzt er gestern gewohnt steif vor der Bundespressekonferenz, spricht leise und bedächtig. Von Zerknirschung oder Unsicherheit keine Spur. Nur in einem einzigen Punkt gesteht Seehofer selbst Fehler ein: "Über Stil und Ton muss man immer bereit sein zu reden und auch einräumen, dass da Kritikwürdiges dabei gewesen ist." (Weiterlesen: Wie die Kanzlerin von der CSU-Schlappe profitiert)

Ein wenig Reue also doch angesichts des enormen Schadens, den er durch den erbitterten Asylstreit mit Merkel und ihrer CDU angerichtet hat. Plötzlich sagt er ein "ordentliches Verhalten" zu und verspricht, "dass ich das länger durchhalte. Länger heißt dauerhaft".

Anzeige Anzeige

Sonderparteitag gefordert

Vom Saulus zum Paulus: ob das ausreicht, die "Seehofer muss Weg"-Stimmung in den eigenen Reihen zu besänftigen, ist fraglich. Als erster CSU-Kreisverband hatten die Kronacher am Montagabend einen Sonderparteitag im November gefordert. "Mit dem Ziel, Horst Seehofer abzulösen", wie der Kreisvorsitzende Jürgen Baumgärtner unverblümt der dpa sagte. Zu groß ist die Wut über den Trümmerhaufen, den Seehofer angerichtet hat. Die Oberbayern-CSU pocht ebenfalls auf einen raschen Parteitag zur Wahlaufarbeitung und mögliche personelle Konsequenzen. Ihrer Chefin, Ilse Aigner, werden Ambitionen nachgesagt.

Was wird aus Seehofer? Geht er nicht freiwillig, könnte derzeit wohl nur Markus Söder auf einem Sonderparteitag gegen ihn antreten. Aber nach dieser Wahlschlappe, für die der Ministerpräsident und Spitzenkandidat selbst mitverantwortlich ist, den Königsmörder geben - das könnte brandgefährlich werden.

Groko als politische Lebensversicherung?

Dennoch gilt: Vorerst ist die Große Koalition in Berlin für Seehofer eine Art politische Lebensversicherung. Käme es zu Neuwahlen, wären seine Tage als Minister vorüber und als Parteichef gezählt. Das ist dem CSU-Chef und Bundesinnenminister natürlich klar, und so kann es kaum überraschen, dass sich der Quertreiber ganz plötzlich zum Retter von Schwarz-Rot aufschwingen will. (Weiterlesen: Andrea Nahles muss nach Bayern-Wahl No-GroKo-Orkan eindämmen)

"Wir werden als CSU alles dafür tun, dass die GroKo bestehen bleibt", beteuert er gestern und umschmeichelt die SPD. Das Rentenpaket, das Gute-Kita-Gesetz, die Fachkräftezuwanderung, "das sind doch alles super Sachen", lobt er die Kernprojekte der Genossen. Die Koalition müsse jetzt weiter "ordentliche Arbeit abliefern und sie auch kommunizieren". Ein Versprechen, dem die bedrängte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles nur allzu gern trauen würde.