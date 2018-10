Berlin. CSU-Chef Seehofer lehnt nach der Bayern-Schlappe einen Rücktritt ab. Personelle Konsequenzen werden verschoben, dafür soll es bei der Bildung einer bürgerlichen Regierung ganz schnell gehen. SPD-Chefin Nahles steht massiv unter Druck, scheut aber vor dem Rückzug aus der Großen Koalition zurück.

Vollgas bei der Koalitionsbildung, aber zunächst keine personellen oder inhaltlichen Konsequenzen: Die CSU hat nach den herben Verlusten bei der Landtagswahl in Bayern gestern erste Weichen für die Zeit ohne absolute Mehrheit gestellt. Ministerpräsident Markus Söder wurde vom Parteivorstand einstimmig erneut für das Amt nominiert, Parteichef Horst Seehofer lehnte einen Rücktritt ab.

"Ich stehe für jede Debatte zur Verfügung", sagte Seehofer in München zwar, doch zunächst soll eine neue Regierung geschmiedet und die Landtagswahl in Hessen in knapp zwei Wochen abgewartet werden. Im November oder Dezember wolle man dann eine "vertiefte Analyse" anstellen, bei der auch personelle Verschläge diskutiert werden sollten, sagte Seehofer.

Die CSU hatte bei der Bayern-Wahl am Sonntag gut zehn Prozentpunkte verloren und braucht mit 37,2 Prozent nun einen Koalitionspartner. Obwohl die Grünen zweitstärkste Kraft wurden, stehen die Weichen auf eine bürgerliche Koalition von CSU und Freien Wählern. Die Meinung der CSU in der Frage sei "einhellig", sagte Seehofer.

Die Freien Wähler (FW) waren am Sonntag mit 11,6 Prozent drittstärkste Kraft geworden. FW-Chef Hubert Aiwanger reklamierte gestern bereits "drei Stück an Ministerien" für seine Partei und warnte die CSU, sich nicht durch Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen "die Finger zu verbrennen". Am heutigen Dienstag wollen Söder und Co. zunächst mit allen Parteien außer der erstmals in den Landtag eingezogenen AfD sprechen. In einem Monat muss laut bayerischer Verfassung die neue Regierung stehen.

Kanzlerin Angela Merkel räumte indirekt eine Mitverantwortung für das schwache Abschneiden der CSU ein. Es sei nicht gelungen, die Ergebnisse der Großen Koalition deutlich zu machen, sagte sie. "Deshalb ist meine Lehre aus dem gestrigen Tag, dass ich auch als Bundeskanzlerin dieser großen Koalition stärker dafür Sorge tragen muss, dass dieses Vertrauen da ist und damit auch die Resultate unserer Arbeit sichtbar werden, und das werde ich auch mit allem Nachdruck tun." CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer bezeichnete das Ergebnis der Bayern-Wahl als "klaren Warnschuss" dafür, dass die Bürger eine bessere Regierungsarbeit erwarteten.

In der SPD wurden nach dem Absturz in Bayern mit einer Halbierung des Ergebnisses auf 9,7 Prozent Rufe nach einem Ende der Großen Koalition in Berlin laut. "Da muss sich etwas gravierend Ändern, wenn diese Regierung Bestand haben soll", sagte Parteivize Ralf Stegner. Parteichefin Andrea Nahles lehnte es ab, Rote Linien für die Union einzuziehen. Das Schicksal von Schwarz-Rot entscheide sich "in den nächsten Monaten", sagte sie.

Die SPD setzt ihre Hoffnungen in die Hessen-Wahl und Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel, der in Umfragen zehn Punkte über dem Bundestrend liegt und die CDU von der Macht verdrängen möchte. Für Verärgerung sorgten deswegen Äußerungen von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Der hatte am Sonntagabend in der Sendung "Anne Will" gesagt: "Ich glaube nicht, dass wir klug beraten sind, jetzt schon wieder die Pferde zu wechseln, nur weil zwei Landtagswahlen verloren gegangen sind." Zwar relativierte Pistorius rasch, er erwarte keine Niederlage, die SPD werde in Hessen aber kaum stärkste Kraft werden. Der Spott in den Sozialen Medien über seinen Ausrutscher war aber nicht mehr zu stoppen.