Trump im Wahlkampf: Gefühligkeit toppt Tatsachen

Osnabrück. Im Endspurt vor den Kongresswahlen weiß US-Präsident Trump, was seine Getreuen hören wollen. Es geht es darum, die republikanische Anhängerschaft zu mobilisieren. Fakten sind dabei nicht entscheidend. Die Rechnung könnte aufgehen.

Drei Wochen vor den Zwischenwahlen gibt US-Präsident Donald Trump seinen Gesinnungsgenossen Zucker. Er füttert sie mit Stereotypen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht standhalten, und verbreitet Verschwörungstheorien, die selbst Partner an den Pranger stellen. Wie anders sollte man Trumps Aussagen deuten, wonach die EU gegründet worden sei, um die Vereinigten Staaten auszunutzen. Und dass es den Klimawandel zwar gebe, aber menschliches Handeln nichts damit zu tun habe.

Der US-Präsident weiß, was er den Getreuen schuldig ist – und dass er alles geben muss, um seine Anhängerschaft zu mobilisieren. Denn davon wird es abhängen, ob am 6. November schlussendlich die Demokraten oder doch Trumps Republikaner in der Wählergunst die Nase vorn haben werden. Zumindest im Trump-Lager sind Fakten dabei nicht entscheidend; Gefühligkeit toppt Tatsachen.

Die „midterm elections“ gelten als Fingerzeig für die Zukunft von Donald, dem Dealmaker. Ist er dabei erfolgreich, kann er durchregieren. Damit steigt die Chance auch für eine zweite Amtszeit des Präsidenten, die inzwischen fast jeder zweite Amerikaner für möglich hält. Hoffnungen gemäßigter internationaler Partner, die Kongresswahlen könnten das Ende der Trump-Regentschaft einleiten, sind allemal verfrüht.