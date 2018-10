Berlin. Das Wahldebakel der CSU spielt der CDU-Vorsitzenden in die Karten - weil es ihre Gegner schwächt.

Kanzlerin Angela Merkel schweigt, obwohl die Erosion der CSU auch sie angeht. Sehr massiv sogar. Aber sie muss jetzt nicht reden. Denn das für die Union schlechte Ergebnis der Bayernwahl hat die CDU-Vorsitzende taktisch gestärkt – weil ihre innerparteilichen Gegner geschwächt sind. CSU-Chef Horst Seehofer hat nur noch Duldungsstatus bei den Christsozialen, solange der Machtkampf um das Erbe zwischen Markus Söder, Alexander Dobrindt und Manfred Weber unentschieden ist. Letztlich könnte der 69-Jährige froh sein, dass ihm das Innenministerium als Heimat und „Austragshäusl“ bleibt. Aber im Fall Seehofer gilt: Waidwunde Löwen sind besonders unberechenbar.



Und wo ist Merkels Heimat? Wofür steht sie? Sie hat in den letzten Jahren im konservativen Spektrum Rückhalt verloren. Aber sie hat zugleich die CDU geöffnet und so die schwarz-grüne Mitte für sich eingenommen. Damit liegt sie im „Mainstream“, wie die Bayern-Wahl zeigt. Und das ist Merkels Plus. Derzeit lebt die Kanzlerin in besonderer Schicksalsgemeinschaft mit Volker Bouffier. Wird der CDU-Bundesvize in zwölf Tagen als Hessens Ministerpräsident mit über 30 Prozent bestätigt, könnte Merkel das wegen dieses Urnengangs vertagte Standgericht in der CDU sogar ganz erspart bleiben.

Wahr ist aber auch: CDU-Grande Wolfgang Schäuble hat mit der überraschenden Aussage, nach der Hessenwahl werde es „Erschütterungen“ geben und Merkel sei nicht mehr „unbestritten“, Endzeitstimmung produziert. Was weiß Schäuble? Oder war es späte Rache eines von Merkel vor zwei Jahrzehnten ausgeschalteten Konkurrenten?