Freie Wähler: Großmacht in der kleinen Politik

Osnabrück. Als "Fleisch vom Fleische" der CSU werden die Freien Wähler gerne geschmäht. Tatsächlich schöpfen sie ihre Kraft aus der Nähe zu den Bürgern, die sie über Jahrzehnte in der Kommunalpolitik aufgebaut haben. Von dieser Volksnähe könnte auch die CSU in einer Koalition profitieren – erst einmal aber setzt es sie gewaltig unter Druck. Ein Kommentar.

Im Rest der Republik werden die bayerischen Freien Wähler (FW) immer nur zu den Landtagswahlen wahrgenommen. Und das auch erst seit 1998, da sie vorher ausschließlich kommunal aktiv waren. Schlagzeilen machten sie zehn Jahre später, als die „schöne Landrätin“ Gabriele Pauli nach dem Sturz Stoibers 2008 aus der CSU aus- und bei den FW eintrat – das allerdings war nur eine kurze politische Liaison.

Mit dem bayerischen Wahlergebnis ist nun alles anders. Die Partei des Muster-Bajuwaren Hubert Aiwanger sieht sich als Repräsentantin des urtümlichen, bescheidenen Bayern und ist eine Großmacht in der vermeintlich kleinen Politik, stellt zum Beispiel zwölf von 71 Landräten im Lande und 806 von 2013 Bürgermeistern.

Da sind also keine Exoten oder gar Anfänger am Werk, wie Markus Söder noch schmerzhaft merken wird. Der nannte die FW eine „Freibierpartei“, versprach aber selbst die teuersten Wahlgeschenke der weiß-blauen Geschichte. Und wird jetzt wohl die Streichung der dritten Startbahn am Münchener Flughafen ebenso schlucken müssen wie den Verzicht auf das alberne bayerische Raumfahrtprogramm Bavaria One.

Auch bei Themen wie dem Verzicht auf Kita-Gebühren oder der Förderung der regionalen Stromproduktion beweisen die FW, dass sie ihr Ohr ganz nah am Wähler haben – der starken kommunalen Verankerung sei Dank. Diese Stärke an der Basis wird durch bis zu fünf FW-Minister in München nun noch deutlich gesteigert. Das nächste Problem für die CSU steht also mit der Kommunalwahl 2020 schon vor der Tür, denn in die werden die FW mit ganz breiter Brust gehen können.