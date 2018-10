Berlin. Alle reden vom Absturz – dem der einst mächtigen CSU. Nur eine nicht. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel hält sich heraus - weil dies alten Verabredungen über Pressekonferenzen in der Parteizentrale entspricht.

So jedenfalls begründete es CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer („AKK“) gestern in Berlin, dass sie und nicht Merkel die Bayernwahl im Konrad-Adenauer-Haus kommentiert. „Wir wollen nicht von üblichen Praktiken abweichen“, sagt „AKK“.

Dieser Satz kollidiert allerdings mit ihrem Versprechen, die „programmatische Erneuerung“ der CDU voranzutreiben. Den Widerspruch sieht die CDU-Managerin offenbar nicht. Sie weicht jeder Kontroverse aus. Unbeantwortet bleibt daher die Frage nach der Einschätzung eines Interviews des CDU-Granden Wolfgang Schäuble zu den bundespolitischen Folgen der Bayernwahl.

Es könne Erschütterungen und Diskussionen in den Koalitionsparteien geben und „ein Stück weit auch Auswirkungen auf die Bundespolitik und damit auch auf das Ansehen der Kanzlerin“, hatte Bundestagspräsident Schäuble erklärt. Die Parteien und auch die Bundesregierung würden sich aber nun erst auf die Wahl in Hessen am 28. Oktober konzentrieren.



"Klarer Schuss vor den Bug"

Genau dies hob auch die CDU-Generalsekretärin hervor. Das miserable Wahlergebnis für die CSU und die SPD in Bayern sei „ein klarer Schuss vor den Bug“ der Großen Koalition im Bund. „Diese Botschaft ist angekommen“, versicherte die 56-Jährige und warnte davor, nun „Personaldiskussionen herbeizureden“.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) - sie streiten sich gern - scheren derlei Appelle nicht. Der Kieler forderte personelle Konsequenzen bei der CSU, was den Bayern sehr ungehalten macht.

„Ich erkenne natürlich den Versuch der Provokation“, sagte Dobrindt . Deshalb wolle er darauf nicht einsteigen. Dann tat er es doch. Wer meine, jetzt „schlaue Ratschläge an die Schwesterpartei geben“ zu müssen, solle erst einmal über seine eigene Position nachdenken, feuerte der Christsoziale Dobrindt Richtung Schwesterpartei.

Günther hatte im Interview der „Welt“ auch genau erklärt, wer nach der CSU-Pleite möglicherweise gehen müsse. Er nannte sowohl Parteichef Horst Seehofer, als auch Ministerpräsident Markus Söder wie auch Dobrindt beim Namen. „Die CSU-Führung hat in den vergangenen Jahren in Gänze Fehler gemacht“, sagte Günther. „Da darf man niemanden ausnehmen.“

Seehofer: "Führe keine Personaldiskussionen"

Hat es gestern im CDU-Bundespräsidium einen Appell an Günther zur Mäßigung gegeben? Diese Frage verneinte Generealsekretärin Kramp-Karrenbauer. Der Kieler Regierungschef habe aus familiären Gründen an der Sitzung in Berlin nicht teilgenommen. Er sei gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Das stimmte wohl auch den gescholtenen CSU-Chef Seehofer freundlich. Äußerungen aus der CDU wolle er nicht öffentlich kommentieren.





Einen Tag nach der Schlappe der CSU wollte er nicht über seine persönliche Zukunft sprechen: „Ich führe auch heute keine Personaldiskussionen über mich“, ließ Seehofer unduldsam wissen. Außerdem stärkte er Ministerpräsident Markus Söder den Rücken. Die Überlegung nach einer Ablösung „müssen wir überhaupt nicht anstellen“, sagte der CSU-Chef und Bundesinnenminister.

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann drängt indes auf das Ende „des Hickhacks in Berlin“. „Alter Trott statt Aufbruch - da wenden sich die Wähler mit Grausen“, sagte Linnemann unserer Redaktion. Er betonte: „Wenn wir in der Großen Koalition jetzt nicht endlich die Kurve bekommen, war‘s das mit den Volksparteien.“