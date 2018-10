München. Bayern hat gewählt: Aber wo leben eigentlich die immer noch treuen CSU-Wähler und wo finden sich die AfD-Anhänger? Eine Analyse.

Bayern hat am Sonntag gewählt. Rund 9,5 Millionen Bürger, darunter 600.000 Erstwähler, waren dazu aufgerufen, ein neues Landesparlament für die kommenden fünf Jahre zu wählen. 180 Sitze waren zu vergeben, darunter 91 Direkt- und 89 Listenmandate. Durch Überhang- und Ausgleichsmandate könnte die Zahl noch steigen.

Doch wo hatte welche Partei eigentlich den besten Stand bei den Wählern? Wo leben die treuen CSU-Fans, wo die AfD-Anhänger und wo haben die Grünen so richtig abgesahnt?

In Bad Kissingen wählt fast jeder zweite CSU

Zwar hat die CSU bei der diesjährigen Landtagswahl ordentlich an Stimmen eingebüßt, in einigen Städten sind die Wähler aber treu geblieben. In Bad Kissingen haben 49,8 Prozent die Christsozialen gewählt. In Haßberge, Rhön-Grabfeld 48,8 Prozent und in Bamberg (Land) 84,1 Prozent. Die Wähler im Stimmkreis München-Mitte hingegen haben von der CSU die Nase voll – nur 16,1 Prozent setzten dort ihr Kreuz bei der Söder-Partei. Auch in Milbersthofen, Schwabing oder Giesing sah es dünn aus.





München ist grün

Stattdessen wurde in München vor allem eins gewählt: grün. Im Bezirk Mitte bekamen die Grünen 24,5 Prozent, in Schwabing 34,4 Prozent und in Milbertshofen 34 Prozent. Das schlechteste Ergebnis gab es mit 7,8 Prozent in Cham.

Regen/Freyung Grafenau ist AfD-Hochburg

Vielerorts entpuppte sich die AfD als zweitstärkste Kraft gleich hinter der CSU. Im Stimmkreis Regen/Freyung-Grafenau wählten 16,2 Prozent die rechtspopulistische Partei. In Deggendorf 16 Prozent und in Cham 15,6 Prozent. Auch in Passau-Ost und Passau-West schaffte ist die Partei zweitstärkste Kraft. Auch in Schwandorf (14,8 Prozent), Grünzburg (14,1) und Passau (14,1) finden sich AfD-Anhänger. In München-Mitte ist das Ergebnis mit 3,7 Prozent am schlechtesten.





In Hof leben sind Sozialdemokraten zu finden

Es fällt zwar schwer bei der SPD über Erfolge zu sprechen, immerhin erreichten die Sozialdemokraten in Hof 21,5 Prozent und landen hinter der CSU. Auch in Coburg (18,8 Prozent) und Wunsiedel,Kulmbach (17,2 Prozent) sind die Ergebnisse immerhin im zweistelligen Bereich.

Freie Wähler in Kelheim stark

In Kelheim landen die Freien Wähler mit 24,6 Prozent gleich hinter der CSU. Auch in Landshut (23,6 Prozent), Neuburg Schrobenhausen (21,3 Prozent), Forchheim (20,4 Prozent) oder Kempten (19,8 Prozent) stehen sie an zweiter Stelle,