München. Nach der Bayern-Wahl stehen sie plötzlich bundesweit im Fokus: Die Freien Wähler sind der Wunschpartner der CSU. Doch wofür steht die Partei?

Markus Söder rief bereits am Wahlabend einen Wunschpartner für eine Koalition mit seiner CSU aus: Die Freien Wähler könnten bald Regierungsverantwortung in Bayern übernehmen. Doch wofür steht die Vereinigung und warum sind sie gerade in Bayern so stark? Die Partei in fünf Zahlen:

11,5

So lautet ihr Rekordergebnis bei der Bayern-Wahl in Prozent. Die Freien Wähler sind damit drittstärkste Kraft im Freistaat nach der CSU und den Grünen. Einer Koalition ohne die CSU hatte Partei-Chef Hubert Aiwanger bereits vor der Wahl eine Absage erteilt. In die Gespräche mit der CSU geht Aiwanger optimistisch: Er hätte gerne drei Ministerien in der zukünftigen Landesregierung. Dass sich die CSU nicht mit seiner Partei, sondern mit den Grünen einigt, hält er für unwahrscheinlich. "Da bin ich sehr gelassen", erklärte der Parteichef dem Radiosender Bayern 2. "Wir werden am Ende diejenigen sein, mit denen die Regierung zustande kommt."

Weiterlesen: Warum Andrea Nahles wirklich aus dem ARD-Interview floh



40

In Bayern sind die Freien Wählen schon lange eine ernst zunehmende politische Kraft – besonders dort, wo auch ihre Wurzeln liegen: Sie stellen ungefähr 40 Prozent aller kommunalen Mandate im Freistaat. Laut eigener Aussage gehört außerdem jeder dritte Bürgermeister in Bayern zu den Freien Wählern. Entstanden ist die Partei aus unabhängigen kommunalpolitischen Gruppen, die sich seit den 1950er Jahren in Bayern gemeinsam organisieren. Sie will ein Gegengewicht zu den etablierten Parteien sein und kommunale Themen stärken.

2008

Seit zehn Jahren sind die Freien Wähler im bayerischen Landtag vertreten – das ist ihnen in keinem anderen Land bisher gelungen. In Baden-Württemberg und Sachsen regieren sie nur auf kommunaler Ebene mit. Die Freien Wähler beschreiben sich selbst als pragmatisch und jenseits ideologischer Festlegungen. Sie wollen Dialekte und Brauchtum erhalten und mehr Heimatkunde-Unterricht in den Schulen. Außerdem fordern sie kostenlose Kitas und das Ende "von einigen Größenwahnprojekten" der CSU, wie dem Raumfahrtprogramm Bavaria One. In der Asylpolitik stehen sie der Position der CSU recht nahe: Sie wehren sich gegen den Familiennachzug für Flüchtlinge und wollen Rückkehrhilfen schaffen. Aiwanger formulierte in der Vergangenheit mindestens ähnlich scharf wie die CSU.

Weiterlesen: Hier sind die Hochburgen der CSU, Grünen und AfD in Bayern



Anzeige Anzeige

6

So viele Ämter vereint Hubert Aiwanger in nur einer Person. Er ist Stadtrat und Kreisrat sowie Kreisvorsitzender, bayerischer Landesvorsitzender, Landtagsfraktionschef und fast schon nebenbei auch Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Und wenn es nach ihm geht, kommt bald noch ein Ministeramt dazu, der Posten des Bauministers soll ihn reizen. (An sich wäre Aiwanger also jemand, der wie der Idealtypus eines CSU-Politikers klingt. Doch bei seinem späten Einstieg in die Politik erst mit 30 Jahren entschied sich Aiwanger bewusst für die Freien Wähler. Die CSU war ihm zu arrogant, wie er einmal sagte.)

62

In einer Umfrage von Infratest dimap stimmten 62 Prozent der Befragten dieser Aussage über die Freien Wähler zu: "Sind eine gute Alternative für alle, die sich bei der CSU nicht mehr aufgehoben fühlen". Genau so verkauft Aiwanger seine Partei auch – als "vernünftige Alternative im bürgerlichen Lager". Wer mit der CSU unzufrieden sei, soll lieber die Freien Wähler unterstützen statt der AfD, so die Erklärung. Tatsächlich konnten die Freien Wähler viele ehemalige CSU-Unterstützer überzeugen. 160.000 Stimmen wanderten von dort zu ihnen, von den vorherigen Nichtwählern machten 80.000 ihr Kreuz bei den Freien Wählen, von der SPD kamen 70.000. Aiwangers Partei scheint von der Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien zu profitieren – ob dies die Freien Wähler zukünftig allerdings auch in anderen Ländern zu einem ernst zunehmenden Kandidaten machen kann, erscheint trotzdem unwahrscheinlich. Schließlich ruht ihr Erfolg im Freistaat auch darauf, dass man sie aus den Kommunen bereits kennt und ihre Unterstützung gerade in ländlichen Gebieten groß ist.