Berlin. Das CSU-Ergebnis der Bayernwahl wird zur Hypothek für Kanzlerin Angela Merkel (CDU), könnte die Große Koalition im Bund sprengen. No-Groko-Votum in München? Fakt ist: der Absturz der Bayern-SPD hat Bundeschefin Nahles geschwächt, die Genossen zerbröseln zur Trümmertruppe.

Katzenjammer, Zornausausbrüche? Nichts davon bei der CDU. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) hat gar nicht erst zur Wahlparty für die Schwesterpartei eingeladen. Haltung zeigen - das ist die Devise bei den Christdemokraten. Mit schwerem Schritt durchmisst die Generalsekretärin das Foyer des Konrad-Adenauer-Hauses. Mit kraftloser Stimme spult AKK ihr Statement ab.



Das „bittere" Wahlergebnis in Bayern sei auch eine Folge der Konflikte der Großen Koalition in Berlin. „Dass die Streitigkeiten der vergangenen Monate, insbesondere auch der Tonfall und der Stil, kein Rückenwind für die Wahlen in Bayern waren, steht außer Frage", räumt sie ein. Eine „Destabilisierung“ der Großen Koalition kann sie aber nicht erkennen.

Der CSU sei es nicht gelungen, ihre gute landespolitische Bilanz in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zu stellen, sagt „AKK“ vorsichtig - sie will Streit vermeiden. Das Münchner Ergebnis sei für die CDU Ermahnung, nun in den kommenden beiden Wochen die ganze Aufmerksamkeit „voll und ganz“ auf Hessen zu richten. „Wir kämpfen bis zum letzten Tag“, kündigte die 56-Jährige an. Besonders angriffslustig klingt es nicht.

Nur einer haut auf den Tisch: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, der sich in 13 Tagen den Wählern stellt und mit seiner Partei in Umfragen auf 28,7 Prozent kommt, rechnet mit Horst Seehofer ab, der den Asylstreit vom Zaun gebrochen hat. „Man kann nicht über Monate den Eindruck erwecken, dass vieles durcheinander geht und die Regierung nicht handlungsfähig ist, und dann erwarten, dass die Leute der Union vertrauen", attackiert er den CSU-Chef.

Die Bundes-SPD hat sich auf das Debakel eingestellt, die traditionelle Wahlparty in der Zentrale abgesagt. Um 18.40 Uhr tritt Andrea Nahles im Willy-Brandt-Haus allein vor die Kameras. „Das war ein sehr schlechtes Ergebnis für die SPD und alle Volksparteien“, sagt sie. Man habe ein desaströses Ergebnis erwartet, aber die Halbierung der Stimmen? „Wenn man dann die Zahlen schwarz auf weiß sieht, tut das weh.“

Ein paar Journalisten und Kamerateams sind gekommen, für sie gibt es lauwarmes Wasser ohne Kohlensäure. Für Nahles ist es der schwärzeste Abend seit sie im April SPD-Chefin wurde. Für frischen Wind wollte die Frontfrau der Genossen sorgen. Jetzt muss sie die Scherben zusammenkehren. „Rückenwind für die Bayern-SPD gab es von uns nicht“, räumt sie ein. Die „schlechte Performance“ der Regierung, und vor allem „der Richtungsstreit von CDU und CSU“ habe „vieles überlagert“, schiebt sie der Union den Schwarzen Peter zu.

Horst Seehofer und Angela Merkel sind schuld, soll das heißen. Aber so leicht ist es nicht. Die SPD sei „im freien Fall“, erklärt Christian Ude, bayerisches SPD-Schwergewicht, am Abend in München. „Jetzt muss alles auf den Prüfstand gestellt werden.“ Eine neue No-GroKo-Debatte wenige Tage vor der Landtagswahl in Hessen? Eine neue Personaldebatte? Zurück zur Selbstzerfleischung der Genossen? Der Ärger, die Frustration sind der Vorsitzenden anzumerken. Als eine TV-Reporterin immer neue Fragen stellt, raunzt sie sie vor laufender Kamera an. „Jetzt ist aber genug.“ Der Wutausbruch wird rausgeschnitten.

Die Grünen schweben. Keine Partei profitiert so von der Schwäche der CSU wie sie. Entsprechend groß der Jubel, als sich am Abend die 18,3 Prozent-Vorhersage erhärtet. Grünen-Bundeschef Robert Habeck fordert die Regierungsbeteiligung für die Ökopartei in München. „Das ist der Auftrag der Menschen in Bayern“, so seine Interpretation des Wahlausgangs.

Als Gute-Laune-Partei setzen die Grünen dem zunehmend griesgrämigen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) hart zu. Ob Söder weiter auf Distanz bleiben kann zu einer möglichen Koalition mit der Ökopartei? Ihm wäre die „bayerische Lösung“ lieber, die ihm Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger andient. Der möchte zu gern Koalitionspartner sein. „Schlimmstenfalls“ müssten CSU und Freie Wähler die FDP als dritten Koalitionspartner dazu nehmen.

Die Liberalen in Berlin registrieren solche Offerten mit Vorsicht. Sie werden auf fünf Prozent taxiert und hoffen in den Münchner Landtag einzuziehen. Bundes-Chef Christian Lindner warnt vor vorschnellem Jubel: „Noch ist nichts sicher.“ FDP-Vize Wolfgang Kubicki ist mitteilsamer: „Wir hätten unseren bayerischen Freunden und uns ein besseres Ergebnis gewünscht. Es war aber eine stark polarisierende Wahlkampfführung zwischen CSU, AfD und Grünen, bei der differenzierte Positionen bedauerlicherweise nicht mehr durchgedrungen sind.“ Auch der Mann aus Kiel schaut jetzt bewusst nach vorn. „Wir richten ab morgen unsere Konzentration auf den hessischen Wahlkampf“, sagt Kubicki.

Genugtuung bei der AfD, die aus dem Stand auf gut zehn Prozent springt – obwohl die Bayern-AfD heillos zerstritten ist. Jetzt ist der vorletzte Landtag erobert, in zwei Wochen wird allen Prognosen zufolge Hessen folgen. AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel ätzt gegen die CSU, Söder und Seehofer. „Wählertäuschung noch und nöcher, das zahlt sich nicht aus“. Und sie interpretiert den CSU-Absturz als „Merkel muss weg“-Votum, der Aderlass der SPD mache aus Schwarz-Rot im Bund eine „Mini-Koalition“. Weidels Fazit: Nach der Bayern-Wahl müssten die Koalitionsparteien im Bund „den Weg frei machen für Neuwahlen“.

Die Linkspartei in Bayern scheitert trotz Zuwachs an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Quittung für die Streitereien der Bundespartei, dem Ego-Kurs von Sahra Wagenknecht? Parteichef Bernd Riexinger winkt ab, sieht keinen Grund für die Linken in Bayern, „in Sack und Asche zu gehen“.