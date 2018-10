Brexit-Verhandlungen: May unter Zugzwang

Osnabrück. Theresa May stehen entscheidende Tage bevor. Zunächst muss die britische Premierministerin ihre eigenen Minister von ihrer Brexit-Strategie überzeugen, dann ihre europäischen Amtskollegen. Die Lage ist vertrackt, eine Lösung gliche einem Geniestreich.

Gesucht wird eine für alle Seiten akzeptable Lösung der Nordirland-Frage. Feste Kontrollen an der irisch-nordirischen Grenze müssen unter allen Umständen verhindert werden, denn sie würden den Friedensprozess auf der Insel gefährden.

Den Vorschlag der EU, Nordirland in der Zollunion zu belassen, lehnt London aus guten Gründen ab. Denn in diesem Fall müssten Zollkontrollen zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens stattfinden. Die Folge: Die seit 1922 bestehende Union mit Nordirland bekäme einen tiefen Riss – unvorstellbar für Mays Regierungspartner von der nordirischen DUP. Deren Parteichefin Arlene Foster nimmt eine Schlüsselrolle ein. Sie scheint bereit, einen Brexit ohne Deal in Kauf zu nehmen. Es wäre eine kaum vorstellbare Ironie, wenn eine Partei, die bei den letzten britischen Parlamentswahlen auf 0,9 Prozent der Stimmen kam, den Brexit-Prozess zum Scheitern brächte. Die Alternative zu einem nordirischen Sonderstatus wäre ein Verbleib ganz Großbritanniens in der Zollunion – eigentlich ein No-Go für die Brexit-Hardliner.

Vor dem Hintergrund dieser vollkommen vertrackten Lage ist klar: Sollten Brüssel und London in den kommenden Tagen und Wochen noch zu einer für alle zufriedenstellenden Lösung gelangen, wäre das wahrlich ein Meisterstück der Diplomatie.