Einigung zwischen Trump und Erdogan: Deal, der keiner sein darf

Osnabrück. Großer Empfang für den heimgekehrten US-Pastor: Nach seiner Freilassung aus türkischer Haft ist der evangelikale Geistliche Andrew Brunson in die USA zurückgekehrt. Ende gut, alles gut? Weit gefehlt.

„Ich mache keine Deals für Geiseln“, betonte US-Präsident Donald Trump nach der Freilassung des Pastors Andrew Brunson. Und lobt sich selbst anschließend für die harten Verhandlungen. Verhandlungen ja, aber kein Deal: Wer soll das glauben?

Die USA haben Druck aufgebaut, inklusive Wirtschaftssanktionen, dass es an Erpressung grenzt. Auf der anderen Seite betonte der türkische Staatschef die Unabhängigkeit der Justiz seines Landes, auf die er so überhaupt keinen Einfluss habe. Trotzdem bot Recep Tayyip Erdogan eine Art Austausch an: der inhaftierte US-Pastor Andrew Brunson gegen die Auslieferung des ihm so verhassten Predigers Fetullah Gülen, der im US-Exil lebt. Und dennoch wollen Trump und Erdogan weiterhin nun die Welt glauben machen, es habe im Fall Brunson keinen Deal gegeben. Das ist schlichtweg absurd. Hinzu kommt: Da zoffen sich zwei eigentlich befreundete Staaten, zwei Nato-Partner.

Die US-Sanktionen haben der türkischen Wirtschaft arg zugesetzt. Eine taumelnde Türkei kann niemand allen Ernstes wollen. Und so ist eine Entspannung des Verhältnisses zu den USA gut und wichtig. Was bleibt, ist das Entsetzen über eine Verrohung der internationalen Politik. Sanktionen, Druck, Erpressung und Geiselhaft dürfen nicht künftiges Mittel der internationalen Diplomatie sein.