Was wurde nicht alles in den vergangenen Tagen in den Kommentarspalten von Tageszeitungen geschrieben. Die Ausgangsfrage: Könnte das Wahlergebnis auch der Bundesregierung schaden? Die Polit-Experten sind sich in der Antwort einig: Ja. Niemand mag derzeit voraussagen, welche Reflexe in der CSU zu Tage treten, wenn die Wahl in Bayern desaströs ausgeht.



Denkbar ist vieles, sollte Horst Seehofer aus dem Vorsitzendenamt gejagt werden. Ein dickes Fragezeichen muss man auch hinter seine Zukunft als Bundesinnenminister machen. Fakt ist, dass viele in der Partei Kanzlerin Angela Merkel und ihre Entscheidungen in der Asylpolitik von 2015 als entscheidenden Faktor für alle Probleme der CSU ansehen. Auf zu viel Loyalität aus dem Freistaat darf die große Koalition also nicht hoffen.