Mexiko-Stadt. Hunderte durch die Grenze zwischen den USA und Mexiko getrennte Familien haben am Samstag ein Wiedersehen gefeiert - wenn auch nur ein kurzes.

Mehr als 240 Familien haben sich am Samstag an der extra dafür geöffneten Grenze nahe der mexikanischen Stadt Anapra und Sunland Park im US-Staat New Mexico getroffen, wie der örtliche Fernsehsender KTSM berichtete.

Die Menschenrechtsgruppe Border Network of Human Rights hat unter dem Motto "Abrazos No Muros" (Umarmungen, keine Mauern) schon mehrere Massen-Familienzusammenführungen an der 3000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den USA organisiert, im Juni etwa im ausgetrockneten Flussbett des Rio Grande zwischen Ciudad Juárez und dem texanischen El Paso, wo die Mauer noch in Bau ist. Die Öffnung einer Tür in der fünf Meter hohen Grenzmauer zwischen Ciudad Juárez und Sunland Park war allerdings eine Premiere.

Seit zwei Jahren hat Daniel Martinez seine Tochter Daniela nicht mehr gesehen. Er lebt in Mexiko, seine Tochter in den USA.

Sie sei "sehr glücklich", nach fünf Jahren endlich wieder ihre Cousinen umarmen zu können, sagte die 46-jährige Josefa Magalde aus Ciudad Juárez. Ihre Cousinen aus El Paso sind illegal in die USA eingewandert und können daher nicht aus- und wieder einreisen. Vier Minuten lang konnten sie sich nun unter der Aufsicht von Beamten der US-Grenzpolizei und der mexikanischen Bundespolizei umarmen, bevor sie wieder getrennt wurden.



"Wir hatten nicht genug Zeit", sagte Magalde nach dem Treffen. Trotzdem sei sie "zufrieden und glücklich" über die Gelegenheit für ein Wiedersehen.