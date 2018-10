Ob per Brief oder in der Wahlkabine: Am Sonntag, 14. Oktober 2018, wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Laut einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das "ZDF-Politbarometer Extra" wird die CSU ihre absolute Mehrheit im bayerischen Landtag definitiv verlieren – eine Trendwende zeichnet sich so kurz vor der Landtagswahl 2018 nicht ab.

Ab 14 Uhr begleiten wir die Landtagswahl 2018 am Sonntag hier im Liveblog.