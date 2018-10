Leopard-2-Panzer für das Großmanöver der Nato in Norwegen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Fredrikstad. Mehr als ein Dutzend Leopard-2-Panzer der Bundeswehr sind zum größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges in Norwegen eingetroffen. Die rund 60 Tonnen schweren Kettenfahrzeuge rollten am Donnerstag in der Hafenstadt Fredrikstad von Bord eines Transportschiffes.