Bundestags-Vize Wolfgang kritisiert die Art und Weise wie Kanzlerin Merkel das Flüchtlingsproblem gemanagt hat. Foto: picture alliance/dpa

Berlin. Nach der Kritik an seinem Vorwurf einer Mitverantwortung der Kanzlerin für die Ausschreitungen in Chemnitz spricht der FDP-Vize von unglücklicher Wortwahl. Eine Entschuldigung gibt es nicht - und in der Sache will Kubicki schon gar nichts zurücknehmen.