Lula-Anhänger bei einer Parteiveranstaltung Anfang August. Nun wurde Lula die Kandidatur untersagt. Foto: imago/ZUMA Press/Paulo Lopes

Brasília . Der frühere Staatschef führt alle Umfragen an und könnte die Wahl leicht gewinnen. Es gibt da nur ein Problem: Er sitzt hinter Gittern. Jetzt soll sich sein Vizekandidat in Lulas Namen in die Bresche werfen und einen Sieg des "brasilianischen Trumps" verhindern.