Die EU macht mal etwas richtig und wagt mehr Demokratie

Osnabrück. Die Brüsseler EU-Bürokratie gilt als abgehoben und bürgerfern. Jetzt macht sie mal etwas richtig. Bei dem unpolitischen Thema Zeitumstellung hat die EU-Kommission die Bürger befragt - und nimmt das Ergebnis sogar ernst. Das ist gut so. Ein Kommentar

Endlich ist Schluss damit: Kein Mini-Jetlag mehr zwei Mal im Jahr, kein nerviges Drehen an der Uhr. Ohne Zeitumstellung könnte es das ganze Jahr über abends länger hell bleiben. Auch wenn die EU-Kommission vieles am Bürger vorbei entscheidet - hier macht sie mal etwas richtig. Brüssel wagt mehr Demokratie, endlich.

Dabei gibt es vielleicht auch einen Hintergedanken, da die Uhr tickt: Schon im Mai ist Europawahl, und da könnte die Wahlbeteiligung historisch niedrig ausfallen und da könnten die EU-Kritiker hinzugewinnen. Da ist es doch besser, die Bürger mitmachen zu lassen. Dass bei der Umfrage so viele Europäer wie nie zuvor abgestimmt haben, zeigt, dass das Thema den Nerv trifft.

Ganz so einfach funktioniert Politik dann aber doch nicht. Die Menschen wollen das - der Satz von EU-Kommissionschef Juncker geht sicher in die richtige Richtung, auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist. Das reicht aber noch nicht, um das Drehen an der Uhr abzuschaffen.

Die Umfrage ist erst der Anfang, nicht das Ende der politischen Debatte. Und die kann durchaus noch etwas dauern. Ohnehin muss ja noch entschieden werden, ob künftig ständige Winterzeit oder ständige Sommerzeit gelten soll. Vielleicht ist es am Ende ja auch so, dass sich die EU-Staaten für unterschiedliche Zeiten entscheiden. Aber auch das wäre kein Problem, denn schon jetzt gibt es in der EU drei Zeitzonen. Hauptsache, keine Zeitumstellung mehr.