Dresden. Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt: Ein Mitarbeiter des LKA bepöbelte auf einer Pegida-Demo ein Kamerateam.

Der beim Landeskriminalamt (LKA) beschäftigte Pegida-Anhänger, der das umstrittene Polizeivorgehen gegen das ZDF ausgelöst hatte, verlässt die Polizei. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im LKA habe es ein Gespräch mit dem Tarifangestellten und seinem Anwalt gegeben. Mit seiner Zustimmung werde der Beschäftigte nun "eine andere, adäquate Tätigkeit außerhalb der Polizei Sachsen wahrnehmen." Die Abordnung werde zum 3. September 2018 wirksam.

Bei Protesten gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Dresden hatte sich der Mann lautstark gegen ZDF-Filmaufnahmen gewehrt und den Journalisten vorgeworfen, eine Straftat zu begehen, indem sie ihn filmten. Daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team, das erst nach einer Dreiviertelstunde wieder seiner Arbeit nachgehen konnte. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Demonstranten um einen Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) handelte.



Der LKA-Mitarbeiter soll in seinem Job Zugriff auf sensible Ermittlungsdaten haben. Er soll als Buchprüfer bei Ermittlungen in komplexen und schweren Straftaten gearbeitet haben. In dieser Funktion könne er auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO zugreifen, in dem alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge gespeichert werden, hieß es in Medienberichten. Auch soll Zugriffsrechte für das Zentrale Ausländerregister besitzen.