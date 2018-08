Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht die Gangway zum Airbus A340 der Luftwaffe hinauf. Foto: Kay Nietfeld

Accra. Perspektiven in der afrikanischen Heimat statt lebensgefährliche Flucht übers Mittelmeer - darauf setzt Kanzlerin Merkel in Ghana, das eine wichtige Rolle als Stabilitätsanker in der Region spielt. Allerdings gibt es da ein kaum ausrottbares Problem.