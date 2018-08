Osnabrück. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa setzt sich gegen AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen zur Wehr. Mit Erfolg: Das Landgericht Berlin hat eine einstweilige Verfügung verhängt, nach der Meuthen nicht mehr behaupten darf, eine Wahlumfrage des Instituts sei gefälscht worden.

Der Fall liegt ein Jahr zurück, und er klingt etwas skurril: Im August 2017 veröffentlichte die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld via Facebook eine Behauptung, dass das Forsa-Institut eine Wahlumfrage veröffentlicht habe, bei der sich die Ergebnisse auf 101 Prozent zusammenrechnen ließen. Lengsfeld, die heute der AfD nahesteht und einen politischen Blog mit entsprechenden Inhalten betreibt, verwendete dafür die Überschrift: „Forsas Fake – Umfrage mit DDR-Niveau“ und kommentierte „hämisch und beleidigend“, wie das Forsa-Institut in einer Presseinformation schreibt. Allerdings lag Lengsfeld falsch: Der Fehler war nicht bei Forsa entstanden, sondern infolge eines Additionsfehlers in der Redaktion von n-tv. Hier waren im aktuellen Trendbaromenter die „sonstigen Parteien“ auf 5 statt 4 Prozent gekommen, weshalb die Summe 101 ergab, nicht 100 wie bei Prozentangaben notwendig und üblich. Der Fehler wurde später von n-tv kenntlich gemacht und korrigiert.

Nicht nur Lengsfeld, sondern auch AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hatten den Rechenfehler jedoch Forsa angelastet, was Meuthen zu einer ausführlichen Stellungnahme veranlasste. In der nannte er den Forsa-Gründer und -Chef Manfred Güllner persönlich und titulierte den Vorgang unter anderem als „Peinlichkeit“. Güllner wehrte sich, Lengsfeld zog daraufhin zurück und löschte ihren Beitrag. Nicht aber Meuthen, woraufhin Forsa beim Landgericht Berlin eine Verfügung erwirkte. Meuthen wird darin untersagt, weiterhin zu behaupten, das Meinungsforschungsinstitut habe eine aktuelle Wahlumfrage gefälscht. Bei Zuwiderhandlung droht ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro oder ersatzweise eine sechsmonatige Haft. Bis heute sind Meuthens Ausführungen zu dem Fall im Internet zu finden, etwa im Archiv der AfD Bodenseekreis.

Forsa-Chef Manfred Güllner wehrt sich gegen Behauptungen, sein Institut habe eine Wahlumfrage gefälscht, und erwirkt eine einstweilige Verfügung gegen AfD-Sprecher Jörg Meuthen. Foto: Martin Gerten/dpa





Güllner teilte mit, er nehme die einstweilige Verfügung gegen Meuthen „mit Genugtuung“ zur Kenntnis. „In Zeiten von ,fake news‘ können Falschbehauptungen und Verleumdungen nicht unwidersprochen hingenommen werden“, so der Forsa-Chef.

Es ist bereits das dritte Mal, dass Güllner mit rechtlichen Schritten gegen AfD-Mitglieder vorgeht. Dass nicht immer jede Partei mit den von Forsa veröffentlichten Zahlen einverstanden sei und Kritik übe, sei „durchaus normal“, sagte Güllner gegenüber unserer Redaktion. „Meinungsäußerungen kann man ja hinnehmen, aber keine Rundumschläge in dieser Härte und mit dieser Hähme“, erklärte der Forsa-Chef.

AfD-Sprecher Meuthen wollte sich auf Nachfrage unserer Redaktion zu dem Vorfall nicht äußern, die Pressestelle schickte zwei knappe Worte: „Kein Kommentar“.