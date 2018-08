Koalition darf Zukunftsthemen nicht vergessen

Osnabrück. Rentenniveau stabilisieren, Steuern senken: Die Koalition ringt um milliardenschwere Entscheidungen. Dabei sollte sie die Zukunftsthemen nicht vergessen. Ein Kommentar.

Wo schlägt die Koalition die dicksten Pflöcke ein? Und was kann sie sich leisten? Darüber wird zu Recht heftig gestritten. Denn es geht um einen komplexen Ausgleich zwischen unterschiedlichsten Interessen. Rentner und junge Leute, Beitrags- und Steuerzahler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer – sie alle gilt es zu berücksichtigen. Enttäuschungen können dabei nicht ausbleiben.

Vor allem die Steuerzahler sollten sich keine allzu großen Hoffnungen machen. Zwar schwimmt der Staat im Geld. Die Steuerquellen sprudeln, und die Überschüsse in den öffentlichen Etats erreichen Rekorde. Gleichwohl hat die Koalition steuerpolitisch keinen großen Ehrgeiz. So soll der Soli nur schrittweise abgebaut werden, nicht auf einen Schlag. So steht es im Koalitionsvertrag.

Einen großen Wurf lässt das nicht erwarten, zumal an anderer Stelle bereits viel Geld verplant wird. Die vereinbarte Ausweitung der Rentenleistungen wird die Reserven der Rentenkasse schnell schrumpfen lassen und den Steuerzuschuss in die Höhe treiben.

Für die Zukunft ist mit alldem nichts gewonnen. Dabei mahnen Experten seit Langem an, Deutschland müsse mehr in Bildung und Forschung stecken. Dasselbe gilt für die Infrastruktur, siehe die vielen maroden Straßen und Brücken. Investieren ist in jedem Fall besser als bloßes Verteilen und Konsumieren.