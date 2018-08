Stuttgart/Istanbul. Nach Haft und Zwangsaufenthalt darf Mesale Tolu die Türkei verlassen – in Stuttgart warten nun Familie und Unterstützer gespannt auf ihre Landung.

Die wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltene deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu ist auf dem Weg nach Deutschland. Am späten Vormittag twitterte sie von einem türkischen Flughafen aus: „Nach 17 Monaten geht es zurück nach Hause."

Ein Foto zeigte sie mit ihrem Sohn (3) und einem kleinen Rollkoffer auf dem Weg durch ein Terminal. Eine Bestätigung von ihrer Familie oder einem Sprecher, dass die Maschine mit ihr an Bord abgehoben hat, gab es zunächst nicht. Am Nachmittag will sie dort eine Stellungnahme abgeben und dann weiter nach Hause fahren. Tolu ist in Ulm geboren und ging dort zur Schule, ihre Familie wohnt in der Nachbarstadt Neu-Ulm.



Tolu, die für die linke Nachrichtenagentur Etha arbeitete, ist in der Türkei wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Sie saß mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft. Ihr Prozess in der Türkei wird ungeachtet der Ausreise fortgeführt. Auch ihr Ehemann Suat Corlu ist angeklagt. Seine Ausreisesperre ist nicht aufgehoben, er muss in der Türkei bleiben. Der Fall Tolu hatte, zusammen mit dem des "Welt"-Reporters Deniz Yücel und des Menschenrechtlers Peter Steudtner, die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland schwer belastet.

Seine Tochter wolle weiter in die Türkei reisen, hatte ihr Vater Ali Riza Tolu der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Obwohl der Prozess gegen Mesale Tolu auch in ihrer Abwesenheit weiterläuft – der nächste Verhandlungstermin ist für den 16. Oktober angesetzt –, sei er nicht besorgt, dass sie erneut festgenommen werden könne. "Sie wird definitiv wieder in die Türkei reisen. Vorausgesetzt, die Türkei lässt sie einreisen."



Weitere Deutsche in der Türkei in Haft

Der Unterstützerkreis für Tolu hatte nach Bekanntwerden, dass die Ausreisesperre aufgehoben wird, betont: "Von einem rechtsstaatlichen Verfahren kann weder für Mesale noch für alle anderen zu unrecht inhaftierten Menschen die Rede sein." Nach offiziellen Angaben sitzen noch mindestens sieben deutsche Staatsbürger "aus politischen Gründen" in türkischen Gefängnissen.

Am 28. September wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen. Er bleibt bis zum 29. September und wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) treffen.