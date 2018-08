Das Auto neu erfinden - jedenfalls zum Teil

Fährt schon autonom: das VW-Modell Sedric, das Volkswagen auf der Cebit in Hannover präsentierte. Foto: dpa/Christian Dittrich

Osnabrück. Volkswagen taucht tief ein in die digitale Welt von Apple und Google: Mit Milliarden-Investitionen in die Vernetzung seiner Autos will der Hersteller künftig am Megatrend Digitalisierung verdienen. Das ist eine Herausforderung größer noch als der Umstieg auf Elektromotoren. Ein Kommentar.