Erstaufnahmeunterkunft für Asylbewerber. Foto: Armin Weigel/Illustration

Wiesbaden. Nach der hohen Zahl an Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 kommen wieder weniger Menschen nach Deutschland. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder: Die Ausgaben für Asylbewerber sinken deutlich.