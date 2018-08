Mittel der Kulturpolitik

PC- und Videospiele sind längst ein Massenphänomen und Kulturgut. Das Bild zeigt Besucher der Gamescom im Jahr 2018. Foto: dpa/Oliver Berg

Osnabrück. Die Videospielbranche in Deutschland reiht sich ein in die Schlange der Bittsteller. Einen Fördertopf für Elektromobilität gibt es längst, gerade erst haben Windradhersteller die Politik um Hilfe ersucht. Subventionswildwuchs wohin man schaut. Beihilfen sollten in der Marktwirtschaft die absolute Ausnahme sein – und die sollte man im Fall der Games-Branche machen.