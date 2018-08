Warum Heiko Maas nach Auschwitz reisen musste

„Die Hölle auf Ersden“: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Auschwitz. Foto: Michael Kappeler/dpa

Osnabrück . Außenminister Heiko Maas hat bei seinem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Auschwitz an die deutsche Verantwortung für den Mord an Millionen Menschen durch die Nationalsozialisten erinnert. „Wir brauchen diesen Ort, unsere Verantwortung endet nie“, sagte der SPD-Politiker. Leider sehen das nicht alle so. Ein Kommentar.